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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' में हुआ पहला एविक्शन, इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता

'बिग बॉस 20' में हुआ पहला एविक्शन, इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 से पहला एविक्शन हो गया है. कंटेस्टेंट रोहेद खान घर से बाहर हो गए हैं. उनके साथ आसिफ खान और स्काउट ओपी भी नॉमिनेट हुए थे. 

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 12:03 PM (IST)
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'बिग बॉस 20' शुरू होने के साथ ही घर में एंटरटेनमेंट का भरपूर तड़का देखने को मिल रहा है. कंटेस्टेंट्स के बीच हर रोज नए झगड़े और बहस देखने को मिल रही हैं, वहीं अब शो में पहला एलिमिनेशन भी हो गया है.

रोहेद खान हुए घर से बाहर
'बिग बॉस 20' में दूसरे हफ्ते का पहला एलिमिनेशन हो गया है. कंटेस्टेंट रोहेद खान को सलमान खान के शो से बाहर कर दिया गया है. रोहेद के साथ आसिफ खान और स्काउट ओपी भी नॉमिनेट हुए थे. 

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इन तीन कंटेस्टेंट  को मिली थी सजा
बता दें, आसिफ खान, स्काउट ओपी और रोहेद खान को बिग बॉस ने नियम तोड़ने की वजन से घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया था. वहीं अब रोहेद खान को घर से बेघर होना पड़ा.

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शो में रहने के दौरान रोहेद की मौजूदगी बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले कम नजर आई. टास्क में भी उनका पार्टीसिपेशन ज्यादा देखने को नहीं मिला और घर के कामों में भी वो ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए.

वीकेंड का वार में सलमान खान भी रोहेद से कह चुके थे कि शो में उनका गेम दिखाई नहीं दे रहा है. ऐसे में अब रोहेद खान 'बिग बॉस 20' से बाहर होने वाले इस सीजन के पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं.

कौन हैं रोहेद खान?
रोहेद खान एक ऑस्ट्रियाई एक्टर, मॉडल और मार्शल आर्टिस्ट हैं. उन्होंने साल 2023 में कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने खलनायक 'सरकलम' का किरदार निभाया था.

बता दें, 'बिग बॉस 20' की शुरुआत 16 कंटेस्टेंट्स के साथ हुई थी. शो में मैरी कॉम, माही विज, कनिका मान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिक्खी, अरिश्फा खान, कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, तन्मय सिंह उर्फ स्काउटओपी, रैपर यंग डीएसए, आसिफ खान, काजी तौकीर, अमन गांधी, उदिति सिंह और रीति तिवारी, लव गिल, नजर आ रहे हैं. अब रोहेद खान के एविक्शन के बाद घर में बचे कंटेस्टेंट्स के बीच आगे की जंग और भी दिलचस्प होने वाली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Sep 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20
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