एक तस्वीर में अनिरुद्ध और काव्या समुद्र किनारे बने सफेद फूलों से सजे मंडप के बीच एक-दूसरे को निहारते नजर आ रहे हैं. हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए काव्या और उनकी ओर प्यार से देखते अनिरुद्ध की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.