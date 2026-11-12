ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाAnirudh-Kavya Wedding Album: अनिरुद्ध-काव्या ने थामा एक-दूजे का हाथ, मंडप पर दिखा रोमांटिक अंदाज, देखें तस्वीरें

Anirudh-Kavya Wedding Album: अनिरुद्ध-काव्या ने थामा एक-दूजे का हाथ, मंडप पर दिखा रोमांटिक अंदाज, देखें तस्वीरें

साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने काव्या मारन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है. सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरों में देखिए इस खास मौके की झलकियां.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 12 Nov 2026 12:11 PM (IST)
साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने काव्या मारन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है. सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरों में देखिए इस खास मौके की झलकियां.

साउथ सिनेमा के पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन संग 11 नवंबर 2026 को सात फेरे लिए. दोनों ने ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की. कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आइए, देखते हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन की वेडिंग एल्बम.

1/8
अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इंस्टाग्राम पर काव्या मारन संग अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इंस्टाग्राम पर काव्या मारन संग अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
2/8
तस्वीर में दोनों हाथों में हाथ डाले फूलों की बारिश के बीच चलते नजर आ रहे हैं. वहीं, पीछे सफेद और पीले फूलों से सजा मंडप इस पल को और भी खास बना रहा है.
तस्वीर में दोनों हाथों में हाथ डाले फूलों की बारिश के बीच चलते नजर आ रहे हैं. वहीं, पीछे सफेद और पीले फूलों से सजा मंडप इस पल को और भी खास बना रहा है.
3/8
अनिरुद्ध ने अपनी शादी के लिए ट्रेडिशनल लुक चुना. वो आइवरी कुर्ते और मैचिंग वेष्टी में नजर आए. इसके साथ उन्होंने लंबी जैकेट पहनी, जिस पर सुनहरी बारीक कढ़ाई की गई थी. उनका ये ऑफ-व्हाइट लुक काफी क्लासी लग रहा है.
अनिरुद्ध ने अपनी शादी के लिए ट्रेडिशनल लुक चुना. वो आइवरी कुर्ते और मैचिंग वेष्टी में नजर आए. इसके साथ उन्होंने लंबी जैकेट पहनी, जिस पर सुनहरी बारीक कढ़ाई की गई थी. उनका ये ऑफ-व्हाइट लुक काफी क्लासी लग रहा है.
4/8
काव्या ने अपनी शादी के लिए ब्लश पिंक रंग का खूबसूरत लहंगा पहना. इस पर बारीक कढ़ाई और सीक्विन वर्क किया गया है. उन्होंने लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज, हैवी चोकर और ईयररिंग्स पहने. वहीं, खुले वेवी बालों ने उनके ब्राइडल लुक में चार चांद लगा दिए.
काव्या ने अपनी शादी के लिए ब्लश पिंक रंग का खूबसूरत लहंगा पहना. इस पर बारीक कढ़ाई और सीक्विन वर्क किया गया है. उन्होंने लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज, हैवी चोकर और ईयररिंग्स पहने. वहीं, खुले वेवी बालों ने उनके ब्राइडल लुक में चार चांद लगा दिए.
5/8
अनिरुद्ध ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, 'मेरा जिंदगी में एक बार मिलने वाला प्यार, जो जीवनभर साथ रहेगा.' उनकी इस लाइन ने फैंस का ध्यान खींचा है. वहीं, एक अन्य पोस्ट में उन्होंने सिर्फ '11:11' लिखा है.
अनिरुद्ध ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, 'मेरा जिंदगी में एक बार मिलने वाला प्यार, जो जीवनभर साथ रहेगा.' उनकी इस लाइन ने फैंस का ध्यान खींचा है. वहीं, एक अन्य पोस्ट में उन्होंने सिर्फ '11:11' लिखा है.
6/8
एक तस्वीर में अनिरुद्ध और काव्या समुद्र किनारे बने सफेद फूलों से सजे मंडप के बीच एक-दूसरे को निहारते नजर आ रहे हैं. हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए काव्या और उनकी ओर प्यार से देखते अनिरुद्ध की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
एक तस्वीर में अनिरुद्ध और काव्या समुद्र किनारे बने सफेद फूलों से सजे मंडप के बीच एक-दूसरे को निहारते नजर आ रहे हैं. हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए काव्या और उनकी ओर प्यार से देखते अनिरुद्ध की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
7/8
अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन की शादी में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए. दोनों ने न्यूलीवेड कपल के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें आशीर्वाद दिया.
अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन की शादी में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए. दोनों ने न्यूलीवेड कपल के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें आशीर्वाद दिया.
8/8
इस दौरान सभी ने स्टेज पर साथ में कई पोज दिए. वहीं, शादी में रजनीकांत ने जमकर डांस भी किया.
इस दौरान सभी ने स्टेज पर साथ में कई पोज दिए. वहीं, शादी में रजनीकांत ने जमकर डांस भी किया.
Published at : 12 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Anirudh Ravichander Kavya Maran

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
दुनियाभर में छाई 'रामायण', 7वें दिन 900 करोड़ के हुई पार, तोड़े 'एनिमल' से 'बजरंगी भाईजान' के रिकॉर्ड, अब खतरे में 'पठान'
दुनियाभर में छाई 'रामायण', 7वें दिन 900 करोड़ के हुई पार, बना डाला ये रिकॉर्ड
मनोरंजन
'टॉक्सिक' में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज
कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज
मनोरंजन
बिना पंडित और मंत्रों के हुई अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी, मंगलसूत्र की रस्म ने खींचा सबका ध्यान
बिना पंडित और मंत्रों के हुई अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी, मंगलसूत्र की रस्म ने खींचा सबका ध्यान
मनोरंजन
‘बेवॉच’ फेम एक्टर रैंडल इंग्लैंड का निधन, 75 साल की उम्र में कैंसर से हुई मौत
‘बेवॉच’ फेम एक्टर रैंडल इंग्लैंड का निधन, 75 साल की उम्र में कैंसर से हुई मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
भैयादूज का मर्म और योगी का 'भाई धर्म'
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AIMIM-ASP Alliance Live: यूपी में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, बीजेपी बोली- मुगलों ने इस देश में हिंदुओं को बांट दिया
UP में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, BJP बोली- मुगलों ने देश में हिंदुओं को बांट दिया
विश्व
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
इंडिया
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
बिहार
राहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा
राहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget