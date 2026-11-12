एक्सप्लोरर
Anirudh-Kavya Wedding Album: अनिरुद्ध-काव्या ने थामा एक-दूजे का हाथ, मंडप पर दिखा रोमांटिक अंदाज, देखें तस्वीरें
साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने काव्या मारन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है. सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरों में देखिए इस खास मौके की झलकियां.
साउथ सिनेमा के पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन संग 11 नवंबर 2026 को सात फेरे लिए. दोनों ने ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की. कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आइए, देखते हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन की वेडिंग एल्बम.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 12 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Tags :Anirudh Ravichander Kavya Maran
साउथ सिनेमा
8 Photos
अनिरुद्ध-काव्या ने थामा एक-दूजे का हाथ, मंडप पर दिखा रोमांटिक अंदाज, देखें वेडिंग एल्बम
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जुन से विष्णु मांचू तक, साउथ स्टार्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें फोटोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
जापान वेकेशन पर एक-दूजे के प्यार में डूबे दिखे विजय-रश्मिका, फैमिली संग मनाई दिवाली
साउथ सिनेमा
7 Photos
कौन हैं अपेक्षा पोरवाल? पेजेंट विनर और कथक डांसर 'जेलर 2' में धमाल मचाने को हैं तैयार
साउथ सिनेमा
7 Photos
नयनतारा ने जंगल थीम के साथ मानाया जुड़वां बेटों का बर्थडे, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
साउथ सिनेमा
10 Photos
कौन हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी? खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को दती हैं मात
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दुनियाभर में छाई 'रामायण', 7वें दिन 900 करोड़ के हुई पार, बना डाला ये रिकॉर्ड
मनोरंजन
कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज
मनोरंजन
बिना पंडित और मंत्रों के हुई अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी, मंगलसूत्र की रस्म ने खींचा सबका ध्यान
मनोरंजन
‘बेवॉच’ फेम एक्टर रैंडल इंग्लैंड का निधन, 75 साल की उम्र में कैंसर से हुई मौत
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जुन से विष्णु मांचू तक, साउथ स्टार्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें फोटोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
जापान वेकेशन पर एक-दूजे के प्यार में डूबे दिखे विजय-रश्मिका, फैमिली संग मनाई दिवाली
सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
Opinion