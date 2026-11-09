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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जुन से विष्णु मांचू तक, साउथ स्टार्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें फोटोज

अल्लू अर्जुन से विष्णु मांचू तक, साउथ स्टार्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें फोटोज

दिवाली का त्योहार हो और फिल्मी सितारों के जश्न की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स ने भी दिवाली खूब धूमधाम से मनाई.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 09 Nov 2026 03:44 PM (IST)
दिवाली का त्योहार हो और फिल्मी सितारों के जश्न की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स ने भी दिवाली खूब धूमधाम से मनाई.

साउथ सेलेब्स ने धूमधाम से दिवाली मनाई. उनके दिवाली सेलिब्रेशन के फोटोज वायरल हैं.

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अल्लू अर्जुन ने पत्नी स्नेहा रेड्डी और बच्चों अयान-अरहा के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने इसंटाग्राम स्टोरी और पोस्ट के जरिए फैंस को दिवाली सैलीब्रेशन की झलक दिखाई.
अल्लू अर्जुन ने पत्नी स्नेहा रेड्डी और बच्चों अयान-अरहा के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने इसंटाग्राम स्टोरी और पोस्ट के जरिए फैंस को दिवाली सैलीब्रेशन की झलक दिखाई.
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स्नेहा और अल्लू अर्जुन ने अपने घर पर दिवाली पार्टी का भी आयोजन किया. स्नेहा ने इस पार्टी में ब्लैक साड़ी को पतली स्ट्रिप वाले ब्लाउज के साथ कैरी किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उपासना के साथ फोटो शेयर किया, जिसमें दोनों ही लाजवाब लग रही हैं.
स्नेहा और अल्लू अर्जुन ने अपने घर पर दिवाली पार्टी का भी आयोजन किया. स्नेहा ने इस पार्टी में ब्लैक साड़ी को पतली स्ट्रिप वाले ब्लाउज के साथ कैरी किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उपासना के साथ फोटो शेयर किया, जिसमें दोनों ही लाजवाब लग रही हैं.
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रेणु देसाई ने भी अपनी बेटी आध्या के साथ दिवाली की फोटोज शेयर की. फोटोज में दोनों खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. दोनों ने अपनी परंपराओं का मान रखते हुए माथे पर अर्धचंद्राकार वाली बिंदी भी लगाई हुई थी.
रेणु देसाई ने भी अपनी बेटी आध्या के साथ दिवाली की फोटोज शेयर की. फोटोज में दोनों खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. दोनों ने अपनी परंपराओं का मान रखते हुए माथे पर अर्धचंद्राकार वाली बिंदी भी लगाई हुई थी.
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सूर्या ने दिवाली के साथ-साथ हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म ‘सीन’ की सक्सेस का जश्न भी मनाया. उन्होंने ज्योतिका संग फोटो शेयर करते हुए सभी को दिवाली की बधाई भी दी.
सूर्या ने दिवाली के साथ-साथ हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म ‘सीन’ की सक्सेस का जश्न भी मनाया. उन्होंने ज्योतिका संग फोटो शेयर करते हुए सभी को दिवाली की बधाई भी दी.
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साउथ सुपरस्टार राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने भी नम्रता शिरोडकर और दोस्तों के साथ दिवाली पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं. उपासना रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रहीं थी. वहीं बाकी सब भी शानदार एथनिक आउटफिट पहने नजर आए.
साउथ सुपरस्टार राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने भी नम्रता शिरोडकर और दोस्तों के साथ दिवाली पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं. उपासना रेड कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रहीं थी. वहीं बाकी सब भी शानदार एथनिक आउटफिट पहने नजर आए.
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इस बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका ने जापान में दिवाली सैलिब्रेट की. उन्होंने परिवार संग फोटो शेयर करते हुए फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी.
इस बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका ने जापान में दिवाली सैलिब्रेट की. उन्होंने परिवार संग फोटो शेयर करते हुए फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी.
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तेलुगु सिनेमा के जाने-माने एक्टर और फिल्ममेकर विष्णु मांचू परिवार को सबसे पहले रखते हैं. इसलिए उन्होंने दिवाली का त्योहार भी परिवार के साथ ही मनाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फैमिली फोटो शेयर करके सभी को दिवाली की बधाई भी दी है.
तेलुगु सिनेमा के जाने-माने एक्टर और फिल्ममेकर विष्णु मांचू परिवार को सबसे पहले रखते हैं. इसलिए उन्होंने दिवाली का त्योहार भी परिवार के साथ ही मनाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फैमिली फोटो शेयर करके सभी को दिवाली की बधाई भी दी है.
Published at : 09 Nov 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
South Actors

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