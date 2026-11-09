अल्लू अर्जुन से विष्णु मांचू तक, साउथ स्टार्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें फोटोज

स्नेहा और अल्लू अर्जुन ने अपने घर पर दिवाली पार्टी का भी आयोजन किया. स्नेहा ने इस पार्टी में ब्लैक साड़ी को पतली स्ट्रिप वाले ब्लाउज के साथ कैरी किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उपासना के साथ फोटो शेयर किया, जिसमें दोनों ही लाजवाब लग रही हैं.