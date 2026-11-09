एक्सप्लोरर
अल्लू अर्जुन से विष्णु मांचू तक, साउथ स्टार्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें फोटोज
दिवाली का त्योहार हो और फिल्मी सितारों के जश्न की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स ने भी दिवाली खूब धूमधाम से मनाई.
साउथ सेलेब्स ने धूमधाम से दिवाली मनाई. उनके दिवाली सेलिब्रेशन के फोटोज वायरल हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Nov 2026 03:43 PM (IST)
Tags :South Actors
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जुन से विष्णु मांचू तक, साउथ स्टार्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें फोटोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
जापान वेकेशन पर एक-दूजे के प्यार में डूबे दिखे विजय-रश्मिका, फैमिली संग मनाई दिवाली
साउथ सिनेमा
7 Photos
कौन हैं अपेक्षा पोरवाल? पेजेंट विनर और कथक डांसर 'जेलर 2' में धमाल मचाने को हैं तैयार
साउथ सिनेमा
7 Photos
नयनतारा ने जंगल थीम के साथ मानाया जुड़वां बेटों का बर्थडे, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
साउथ सिनेमा
10 Photos
कौन हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी? खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को दती हैं मात
साउथ सिनेमा
13 Photos
सामंथा की हुई गोद भराई की रस्म, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, देखिए इनसाइड फोटोज
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
24 साल के हुए अरहान खान, बर्थडे पर मलाइका अरोड़ा ने बेटे पर लुटाया ढेर सारा प्यार
मनोरंजन
3 बजे तक 'रामायण' के बिके 14 लाख से ज्यादा टिकट्स, फर्स्ट मंडे तोड़ेगी 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड?
मनोरंजन
'गनमास्टरजी9' का 11 नवंबर को रिलीज होगा ट्रेलर, हाथ में बंदूक लिए जेनेलिया की आंखों में खोए दिखे इमरान हाशमी
मनोरंजन
Live Updates: 'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 2.30 बजे तक 283 करोड़ के हुई पार
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
जापान वेकेशन पर एक-दूजे के प्यार में डूबे दिखे विजय-रश्मिका, फैमिली संग मनाई दिवाली
नरेंद्र मोदी
Opinion