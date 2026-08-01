#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अपने बच्चों को शैतानी वामपंथियों से बचाओ', PM मोदी को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

'अपने बच्चों को शैतानी वामपंथियों से बचाओ', PM मोदी को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को गालियां देने वाली 15 साल की लड़की ने अपना वीडियो शेयर किया और बताया कि उसने कभी पीएम के खिलाफ गलत नहीं कहा. इस पर कंगना रनौत का रिएक्शन भी सामने आया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Aug 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

सीजेपी प्रोटेस्ट से शामिल होने वाले जेन जी पर एक के बाद एक पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में बीते दिन ही पीएम मोदी को गाली देने वाली 15 साल की लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. लड़की का सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आई थी. ऐसे में अब मामला दर्ज किया गया तो लड़की ने माफीनामे का वीडियो शेयर किया, जिस पर कंगना रनौत का इसे समर्थन भी मिला.

कंगना रनौत ने शेयर की पोस्ट

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस 15 साल की लड़की के वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया और इसके सथ ही लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है. इसमें कंगना रनौत लिखती हैं, 'ये मुश्किल से 15 साल की है. ये खुद बोल रही है कि इसने कभी मोदी जी के खिलाफ अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कहा. उस दिन उसके दोस्त उसे वहां ले गए और लोगों ने ही गाली देने के लिए उकसाया.'

यह भी पढ़ें: ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!

हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है- कंगना रनौत

कंगना रनौत ने आगे लिखा, 'हमें अपने बच्चों को बुरे फैमिनाजी और शैतानी वामपंथियों से बचाने की जरूरत है. खुद नोटिस करो एक भी स्कार्फ/बुर्का वाली बेटी ने प्रदर्शन नहीं किया लेकिन हमारी बच्चियों को आसानी से मैन्युपुलेट कर लिया जाता है. ऐसा क्यों? हम एक कम्युनिटी को तौर पर कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं. हमें आत्म-चिंतन करना चाहिए और अपनी बच्चियों को बचाने की जरूरत है.' कंगना की ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई है. 


अपने बच्चों को शैतानी वामपंथियों से बचाओ', PM मोदी को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

वीडियो में क्या बोल रही लड़की?

पीएम मोदी को गाली देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें उस लड़की को 25 साल का बताया गया है. लेकिन वायरल वीडियो में लड़की दावा करती है कि वो 15 साल की है. हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है. 

Kangana via Instagram Stories.

माफानामे वाला वीडियो की बात की जाए तो लड़की कहती है, 'मैं प्रोटेस्ट में कुछ लोगों का बातों में आ गई थी और प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत ही बुरा भला कहा था. मैं सिर्फ 15 साल की हूं. मैंने जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है. मैंने बहुत बुरा भला कहा. मैं पूरे देश से इसके लिए माफी चाहती हूं. मैं बहुत शर्मिंदा हूं. मैं खुद को देख नहीं पा रही हूं. प्लीज मुझे माफ कर दो.'

यह भी पढ़ें: 2 महीने में आईं 4 हॉलीवुड फिल्में, साउथ-बॉलीवुड की 10 मूवीज का बिगाड़ दिया खेल

पीएम ने भी शेयर किया था वीडियो

गौरतलब है कि लड़की के माफी वाले वीडियो से पहले पीएम मोदी ने अपना वीडियो शेयर किया था. इस इंस्टाग्राम वीडियो में पीएम ने विरोध प्रदर्शन करने के दौरान अपमानजनक नारेबाजी पर माफी की अपील की की थी. उन्होंने कहा था, 'ये गुमराह किए गए बच्चे हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है. उन्हें सजा देकर अदालतों के चक्कर लगवाकर य समाज में परेशान करके हम हालात नहीं बदल पाएंगे.'

बहरहाल, अगर कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में देखा गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन क्रिटिक्स ने इसे काफी पसंद किया था.

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'अपने बच्चों को शैतानी वामपंथियों से बचाओ', PM मोदी को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत
'अपने बच्चों को शैतानी वामपंथियों से बचाओ', PM मोदी को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत
बॉलीवुड
Saturday Box Office: दोपहर 2 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 130 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
दोपहर 2 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 130 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
बॉलीवुड
जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग
जाह्नवी-ईशान का वेडिंग लुक वायरल, फैंस बोले- ऐसी होनी चाहिए थी 'धड़क' की एंडिंग
बॉलीवुड
आर्यन खान के साथ स्पॉट हुईं विनी तकैर कौन हैं? जानें डेनिश सिंगर के बारे में सबकुछ
आर्यन खान के साथ स्पॉट हुईं विनी तकैर कौन हैं? जानें डेनिश सिंगर के बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
जम्मू और कश्मीर
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या के CSK में आते ही कप्तान का सबसे बड़ा सिर दर्द होगा खत्म, समझें कैसे
हार्दिक पांड्या के CSK में आते ही कप्तान का सबसे बड़ा सिर दर्द होगा खत्म
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
इंडिया
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
ट्रेंडिंग
Viral Video : ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
दुनिया का पहला Email आखिर किसने भेजा था? जानिए पूरी कहानी
दुनिया का पहला Email आखिर किसने भेजा था? जानिए पूरी कहानी
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget