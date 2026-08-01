साउथ में जाते ही रवीना की बेटी को लगा झटका! फिल्म के लिए 1 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाउथ में जाते ही रवीना की बेटी राशा थडानी को लगा झटका! फिल्म के लिए 1 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल

साउथ में जाते ही रवीना की बेटी राशा थडानी को लगा झटका! फिल्म के लिए 1 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल

राशा थडानी की पहली साउथ फिल्म और जय कृष्णा घट्टमनेनि की की डेब्यू फिल्म 'श्रीनिवास मंगापुरम' बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. दूसरे दिन फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये कमाना मुश्किल हो गया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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90 के दशक में रवीना टंडन ने बॉलीवुड पर खूब राज किया था. एक से बढ़कर एक सुपरस्टार के साथ उन्होंने फ़िल्में की और अपनी हर अदा से दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब भी रवीना बॉलीवुड में काम कर रही हैं. वहीं अब उनकी बेटी राशा थडानी भी एक्ट्रेस बन चुकी हैं. बॉलीवुड से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली राशा थडानी अब साउथ सिनेमा में भी उतर चुकी हैं.

राशा थडानी ने अपना अभिनय करियर बड़े पर्दे पर साल 2025 में फिल्म 'आजाद' से शुरू किया था. वहीं अब 21 साल की राशा ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में एंट्री कर ली है. हालांकि उनकी फिल्म को टिकट खिड़की पर संघर्ष करना पड़ रहा है. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'श्रीनिवास मंगापुरम' ने अच्छी ओपनिंग ली थी. हालांकि दूसरे दिन फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ कमाना भी मुश्किल हो गया. 

दूसरे दिन ही धड़ाम हुई 'श्रीनिवास मंगापुरम'

श्रीनिवास मंगापुरम तेलुगु की एक्शन रोमांटिक फिल्म है, जिसमें राशा थडानी अभिनेता जय कृष्णा घट्टमनेनि के साथ नजर आ रही हैं. बता दें कि जय साउथ सिनेमा के सुपरस्टर महेश बाबू के भतीजे हैं. जहां ये साउथ में राशा की पहली फिल्म है तो वहीं इसके जरिए जय ने भी फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की है.

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श्रीनिवास मंगापुरम की शूटिंग पवित्र स्थल तिरुपति के आस-पास हुई है. 30 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' जैसी फिल्म के सामने भी अच्छी कमाई की और सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इसकी कमाई गिर गई और फिल्म सिर्फ 94 लाख रुपये का ही कलेक्शन कर पाई.

क्या बजट निकाल पाएगी श्रीनिवास मंगापुरम?

अब निगाहें तीसरे दिन यानी शनिवार के कलेक्शन पर टिकी हुई है. इसके बाद संडे भी फिल्म के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है. इन दो दिनों की कमाई फिल्म के लिए आगे की दिशा तय करेगी. हालांकि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और वो आगे भी इसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

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इस पर भी निगाहें टिकी होगी कि क्या ये फिल्म अपना बजट वसूल कर पाएगी. फिल्म 20 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. ढाई घंटे की इस फिल्म का डायरेक्श अजय भूपति ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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