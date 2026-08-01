साउथ में जाते ही रवीना की बेटी को लगा झटका! फिल्म के लिए 1 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल

90 के दशक में रवीना टंडन ने बॉलीवुड पर खूब राज किया था. एक से बढ़कर एक सुपरस्टार के साथ उन्होंने फ़िल्में की और अपनी हर अदा से दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब भी रवीना बॉलीवुड में काम कर रही हैं. वहीं अब उनकी बेटी राशा थडानी भी एक्ट्रेस बन चुकी हैं. बॉलीवुड से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली राशा थडानी अब साउथ सिनेमा में भी उतर चुकी हैं.

राशा थडानी ने अपना अभिनय करियर बड़े पर्दे पर साल 2025 में फिल्म 'आजाद' से शुरू किया था. वहीं अब 21 साल की राशा ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में एंट्री कर ली है. हालांकि उनकी फिल्म को टिकट खिड़की पर संघर्ष करना पड़ रहा है. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'श्रीनिवास मंगापुरम' ने अच्छी ओपनिंग ली थी. हालांकि दूसरे दिन फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ कमाना भी मुश्किल हो गया.

दूसरे दिन ही धड़ाम हुई 'श्रीनिवास मंगापुरम'

श्रीनिवास मंगापुरम तेलुगु की एक्शन रोमांटिक फिल्म है, जिसमें राशा थडानी अभिनेता जय कृष्णा घट्टमनेनि के साथ नजर आ रही हैं. बता दें कि जय साउथ सिनेमा के सुपरस्टर महेश बाबू के भतीजे हैं. जहां ये साउथ में राशा की पहली फिल्म है तो वहीं इसके जरिए जय ने भी फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की है.

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श्रीनिवास मंगापुरम की शूटिंग पवित्र स्थल तिरुपति के आस-पास हुई है. 30 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' जैसी फिल्म के सामने भी अच्छी कमाई की और सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इसकी कमाई गिर गई और फिल्म सिर्फ 94 लाख रुपये का ही कलेक्शन कर पाई.

क्या बजट निकाल पाएगी श्रीनिवास मंगापुरम?

अब निगाहें तीसरे दिन यानी शनिवार के कलेक्शन पर टिकी हुई है. इसके बाद संडे भी फिल्म के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है. इन दो दिनों की कमाई फिल्म के लिए आगे की दिशा तय करेगी. हालांकि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और वो आगे भी इसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

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इस पर भी निगाहें टिकी होगी कि क्या ये फिल्म अपना बजट वसूल कर पाएगी. फिल्म 20 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. ढाई घंटे की इस फिल्म का डायरेक्श अजय भूपति ने किया है.