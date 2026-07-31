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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2 महीने में आईं 4 हॉलीवुड फिल्में, साउथ-बॉलीवुड की 10 मूवीज का बिगाड़ दिया खेल

2 महीने में आईं 4 हॉलीवुड फिल्में, साउथ-बॉलीवुड की 10 मूवीज का बिगाड़ दिया खेल

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों हॉलीवुड फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. पिछले 2 महीने में 10 हिंदी और साउथ फिल्में आईं लेकिन हॉलीवुड की 4 फिल्मों ने सबकी कमाई पर ब्रेक लग गई.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Jul 2026 06:13 PM (IST)
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Hollywood Box Office Collection: आज के समय में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश तो आम बात है. साउथ और बॉलीवुड में अक्सर टकराव देखने के लिए मिल ही जाता है. लेकिन इस बार बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड वर्सेज इंडियन फिल्में देखने के लिए मिल रहा है. पिछले दो महीने में 4 हॉलीवुड फिल्में आईं और उन्होंने कमाल का बिजनेस किया साथ ही साउथ और बॉलीवुड की कमाई पर ब्रेक लगा दिया. चलिए बताते हैं उन फिल्मों के बारे में.

'माइकल' ने 'भूत बंगला'-'राजा शिवाजी' का बिगाड़ा खेल

हॉलीवुड के डांसिंग स्टार माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित फिल्म 'माइकल' को सिनेमाघरों में 24 अप्रैल को रिलीज किया गया था और इसकी रिलीज के साथ ही हिंदी और मराठी फिल्म का खेल बिगड़ गया था. 'माइकल' के आने से पहले 'भूत बंगला' (182 करोड़ नेट कलेक्शन) और 'राजा शिवाजी' (नेट कलेक्शन 96.39 करोड़) अच्छी खासी कमाई कर रही थीं लेकिन इसकी रिलीज के बाद दोनों फिल्म की कमाई पर असर पड़ा था. 

सैकनिल्क के अनुसार, 'माइकल' का नेट कलेक्शन 71.09 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 9,050.36 करोड़ और ओवरसीज में 5,580 करोड़ का कलेक्शन किया था.

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'ऑब्सेशन' ने 4 फिल्मों का खेल किया खत्म

हॉलीवुड की हॉरर ड्रामा फिल्म 'ऑब्सेशन' ने तो 4 हिंदी और साउथ फिल्मों का खेल बिगाड़ा था. 'ऑब्सेशन' को 29 मई को रिलीज किया गया था और 5 जून को 'बंदर' (4.20 करोड़), 'मैं वापस आऊंगा' (65 करोड़), 'सिंग गीतम' (5.33 करोड़), 'गवर्नर' (5.87 करोड़) जैसी फिल्मों को रिलीज किया गया लेकिन ये 'ऑब्सेशन' की आंधी में बह गईं. इनकी कमाई पर इस फिल्म की रिलीज का काफी असर पड़ा. 'मैं वापस आऊंगा' एवरेज रही बाकी सब फ्लॉप साबित हुईं. 

'ऑब्सेशन' का इंडिया का नेट कलेक्शन 84.81 करोड़ तो ओवरसीज 1,505 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 3,851.05 करोड़ रहा था. 'ऑब्सेशन' मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई थी.


2 महीने में आईं 4 हॉलीवुड फिल्में, साउथ-बॉलीवुड की 10 मूवीज का बिगाड़ दिया खेल

'द ओडिसी' ने 'लेनिन' और 'धमाल 4' की कमाई पर डाला असर

इसके साथ ही 'द ओडिसी' ने भी रिलीज होते ही छा गई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्म 'धमाल 4' और साउथ की 'लेनिन' की कमाई पर भी असर डाला. सैकनिल्क के मुताबिक, 'द ओडिसी' का इंडिया नेट कलेक्शन 135.25 करोड़ रहा था. जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 7,100 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 3,900 करोड़ रहा था.

वहीं, 'धमाल 4' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन 'द ओडिसी' की रिलीज के बाद इसकी कमाई पर असर जरूर पड़ा था. 'धमाल 4' ने 155.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही 'लेनिन' ने 48.84 करोड़ नेट कलेक्शन किया.

यह भी पढ़ें: 'स्पाइडर मैन' का धमाका, 1000 करोड़ के हुई पार, पहले दिन वसूला 46% बजट

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 3 फिल्मों पर पड़ी भारी

इसके साथ ही हाल ही में हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' को रिलीज किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही 60.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. दूसरे दिन अनुमान लगाया गया कि ये 100 करोड़ के क्लब में एंट्री भी मार लेगी. फिल्म इंडिया में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है.

वहीं, पहले से रिलीज फिल्म 'जन नायकन' (153.55 करोड़ 8 दिन), 'द ओडिसी' (135.25 करोड़) और 'भाई तेरा स्टार है' (0.25 करोड़ एक दिन में) की कमाई पर असर पड़ा. 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कब्जा कर लिया. इसके आगे किसी भी फिल्म का दबदबा नहीं दिखा. दूसरे दिन भी ये कमाल का बिजनेस कर रही है. फिल्म ने शाम 6 बजे तक 84.61 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जबकि दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक 24.01 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बॉक्स ऑफिस का समीकरण

बॉक्स ऑफिस के समीकरण के बारे में बात की जाए तो इस साल की बड़ी हिट 'धुरंधर 2', 'वेलकम टू द जंगल', 'धमाल 4' और 'राजा शिवाजी' जैसी फिल्में हिट रही हैं. लेकिन बड़ी स्टार कास्ट के लिहाज से भी इनकी कमाई खास नहीं रही जबकि इनके मुकाबले हॉलीवुड फिल्मों ने मोटी कमाई की और अच्छा रिस्पांस मिला. हॉलीवुड ने इंडिया में इन चार फिल्मों से ही 351.75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. जबकि 'स्पाइडर मैन' अभी कमाई कर ही रही है. बॉक्स ऑफिस का समीकरण कंटेंट की डिमांड पर निर्भर कर रहा है. पोस्ट कोविड दर्शक फिल्मों को लेकर थोड़े चूजी हो गए हैं. ऐसे में अब इंडिया में लोग कंटेंट की वजह से ही हॉलीवुड को भी खूब पसंद कर रहे हैं.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Hollywood Box Office Collection
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