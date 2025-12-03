हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा1700 Cr की कमाई के बाद पुष्पा 2 अब जापान में होगी रिलीज, अल्लू अर्जुन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लाएगी नया तूफान?

Pushpa 2 Big Release In Japan: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा: द रूल' के फैंस के लिए बड़ा अपडेट आया है. खबर है कि फिल्म अगले साल 16 जनवरी को जापान में रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Dec 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

निर्देशक सुकुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने के लिए एकदम तैयार है. दर्शक एक बार फिर से सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी देखने के लिए बेकरार हैं. इन्हीं सब के बीच रश्मिका मंदाना ने फिल्म से संबंधित एक अपडेट शेयर कर फैंस की बेताबी बढ़ा दी है.

रश्मिका ने अपने एक्स पर ये जानकारी शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है कि उनकी आने वाली फिल्म अगले साल 16 जनवरी को जापान में रिलीज होगी. भारत के अलावा अब जापान के लोग भी इस फिल्म को देखेंगे. फिल्म का जापानी भाषा में ट्रेलर भी जारी हो चुका है.

रश्मिका ने शेयर किया पोस्ट
'पुष्पा 2' की 'श्रीवल्ली' उर्फ रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है. पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म अगले साल 16 जनवरी को जापान में रिलीज हो रही है. उन्होंने लिखा- 'कोनिचिवा, जापान और जंगल की आग आधिकारिक तौर पर दुनियाभर में फैल रही है. पुष्पा 16 जनवरी, 2026 को जापान पहुंच रही है. क्या आप तैयार हैं? 'पुष्पा 2' का जापानी भाषा में ट्रेलर जारी'.

आपको बता दें कि अल्लू और रश्मिका अभिनीत 'पुष्पा 2', 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा' का सीक्वल है. निर्देशक सुकुमार ने इसके दोनों पार्ट का निर्देशन किया है. यह फिल्म बीते साल 4 दिसंबर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 1,742 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

फिल्म की बंपर सफलता के बाद इसके निर्माताओं ने इसके तीसरे पार्ट की घोषणा भी कर दी. अब आने वाली इस फिल्म का नाम 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' रखा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बारे आने वाली इस फिल्म में विजय देवरकोंडा भी नजर आएंगे.

Published at : 03 Dec 2025 08:47 PM (IST)
