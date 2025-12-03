जावेद जाफरी की फैंसी लाइफ, फ्लॉप फिल्मों के बाद भी करोड़ों की कमाई, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Jaaved Jaaferi Birthday: बॉलीवुड के मल्टी-टैलेंटेड स्टार जावेद जाफरी 4 दिसंबर को 63वां जन्मदिन मनाएंगे. उनके जन्मदिन के अवसर पर चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास...
एक्टर, होस्ट, और कॉमेडी के मास्टर जावेद जाफरी ने फिल्म इंडस्ट्री में विलेन बनकर एंट्री की थीं. हालांकि बाद में उन्होंने बतौर कॉमेडी किंग बनकर हर दिल को जीत लिया. आज हर कोई जावेद जाफरी की अदायगी, टाइमिंग, और स्टाइल का फैन है. उनका एक्सप्रेशन, उनकी कॉमेडी और किसी भी किरदार को सजीव करने की कला उन्हें सबसे अलग बनाती है.
टैलेंट की खान कहने जाने वाले जावेद जाफरी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में उनका नाम ही काफी है. चाहे विलेन का रोल हो या कॉमेडी का वह अपने अंदाज में हर किरदार को अपनी खास पहचान दे देते हैं.
'मेरी जंग' थी पहली फिल्म
आपको बता दें कि जावेद जाफरी ने 40 पहले आई फिल्म 'मेरी जंग' से अपना करियर शुरू किया था. यह फिल्म साल 1985 रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जाफरी ने 45 हिंदी फिल्मों में काम किया है. अधिकतर फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया. कभी उन्होंने हंसाया तो कभी विलेन बनकर लोगों को डराया भी.
एक्टिंग के अलावा ये भी है हूनर
जावेद केवल एक्टिंग की दुनिया तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने कई सारे शोज होस्ट किए, वॉयस ओवर, प्रोड्यूसर-डायरेक्टर और डांसर बन अपना हुनर दिखाया. जावेद मिकी माउस और गूफी जैसे कार्टून किरदारों को अपनी आवाज दी है. जावेद वह पहले शख्स हैं जिन्होंने डांस रिएलिटी शो की शुरुआत की थी. उनका 'बूगी वूगी ' शो हमेशा सुर्खियों में रहा है.
इन फिल्मों के लिए हैं फेमस
जावेद जाफरी फिल्म 'कुली नंबर' , 'भूत पुलिस', 'तहलका' 'ओह डार्लिंग ये है इंडिया', 'अर्थ,' '3 इडियटस', ‘डबल धमाल’, ‘जजंतरम ममंतरम’, ‘सलाम नमस्ते’, ‘ता रा रम पम’, ‘धमाल’, ‘सिंह इज किंग’ सूर्यवंशी, दे दे प्यार दे, टोटल धमाल सहित कई फिल्मों में के लिए फेमस हैं.
जावेद जाफरी की नेटवर्थ
यूं तो फिल्मों में जावेद जाफरी हमेशा सपोर्टिंग एक्टर ही रहे. मगर कमाई में वह काफी आगे हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जावेद जाफरी की नेटवर्थ 26 करोड़ रुपये है. वह कथित तौर पर वह एक फिल्म के लिए 80 लाख से 1 करोड़ रुपये लेते हैं. वह एक एंडोर्समेंट के लिए करीब 50 से 60 लाख रुपये चार्ज करते हैं. कहा जाता है कि उनकी महीने की इनकम 25 लाख रुपये से अधिक है.
