ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा820 इवेंट्स, 8 राज्य, अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन ने चलाया HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम

820 इवेंट्स, 8 राज्य, अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन ने चलाया HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम

अल्लू अर्जुन का फैन एसोसिएशन HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है और इसके लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 3 लाख से ज्यादा लड़कियों तक इस लाभ को पहुंचाया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Sep 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ना केवल बेहतरीन अभिनेता हैं बल्कि वो एक अच्छे इंसान की तरह भी जाने जाते हैं. तेलुगु में उन्हें किसी भगवान से कम नहीं माना जाता है. अपनी एक्टिंग के साथ ही वो नेक कामों के जरिए भी लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं. उनका फैन एसोसिएशन लोगों के विकास के लिए काम करता है. ऐसे में अब HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर रहा है. इस अभियान के तहत 3 लाख से ज्यादा लड़कियों तक इसका लाभ भी पहुंचा चुके हैं.

अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन ने किया नेक काम

अल्लू अर्जुन ने अपने फैन एसोसिएशन' (AAFA) के जरिए पूरे भारत में HPV वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रमों को सपोर्ट किया है. ये एसोसिएशन देशभर में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचकर बेहतरीन काम कर रहा है. AAFA ने इसकी पहली बड़े स्केल पर की है. वो गांव-गांव घर-घर जाकर एचपीवी वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं. इसके अभी तक 8 राज्यों में 8 इवेंट्स भी हो चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: 'हैवान' पर भारी पड़ रही 'मिर्जापुर द मूवी'? जानें 3 बजे तक किसने कितना किया कलेक्शन

8 राज्यों में 3 लाख लड़कियों तक पहुंचाया अवेयरनेस प्रोग्राम

अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन ने महाराष्ट्र समेत, आंध्रा प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिसा और अंडमान निकोबार जैसे राज्यों तक HPV वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रम पहुंचाने का काम किया है. इसका लाभ अभी तक 3 लाख से ज्यादा लड़कियों तक भी पहुंचा दिया गया है. अल्लू अर्जुन के फैंस की ये पहले देश के लिए एक बड़ी पहल है. 

HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम का उद्देश्य 

AAFA ने HPV वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया था. उनकी ये पहल अब बड़े स्तर तक पहुंच गई है. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को HPV वैक्सीन लगवाने के महत्व, इससे बचाव और HPV से जुड़ी बीमारियों से आने वाली पीढ़ियों को बचाने की जरूरत के बारे में जानकारी देना था.

820 इवेंट्स, 8 राज्य, अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन ने चलाया HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम

यह भी पढ़ें: नीना गुप्ता ने बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'हां मैं प्रेग्नेंट हूं...'

अल्लू अर्जुन का वर्कफ्रंट

बहरहाल, अगर अल्लू अर्जुन के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर 'पुष्पा 2 द रूल' के बाद अभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं लेकिन वो जल्द ही एटली कुमार की फिल्म 'राका' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से रूल करते हुए नजर आने वाले हैं. फैंस को उनकी इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. ये पहला मौका है जब एटली कुमार और अल्लू अर्जुन साथ में किसी फिल्म में काम कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
तूफान बनी 'मिर्जापुर द मूवी', 'हनुमान अंश' भी थकने को नहीं तैयार, जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
थर्सडे को तूफान बनी 'मिर्जापुर द मूवी', 'हनुमान अंश' ने भी किया कमाल
साउथ सिनेमा
वरुण-लावण्या ने दिखाया बेटे का चेहरा, पहले बर्थडे पर शेयर की वायु की क्यूट तस्वीरें
वरुण-लावण्या ने दिखाई बेटे वायु की पहली झलक, क्यूटनेस से जीता फैंस का दिल
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर द मूवी' का कब्जा, जानें- 7 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट
बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर द मूवी' का कब्जा, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'विश्वनाथ एंस सन्स' नहीं हो पाई हिट, जानें- वर्ल्डवाइड कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन
'विश्वनाथ एंस सन्स' नहीं हो पाई हिट, जानें- वर्ल्डवाइड क्लोजिंग कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Shah Rukh Khan के पहले Playback Singer थे Palash Sen, स्कूल से जुड़ा है खास किस्सा
BRICS Summit 2026: PM Modi-Putin को साथ देखते ही बढ़ी Trump की टेंशन ? | India Russia Relations
Bigg Boss 20 Episode 4 में Yung DSA बने पहले Captain, Aasif और Qazi की भिड़ंत
VIJAY के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन? AIADMK ने DMK को दिया साथ आने का चैलेंज.. ABPLIVE
Bigg Boss 20 में Mahhi Vij और Aasif Khan की तकरार, Mary Kom के कमेंट पर विवाद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
बॉलीवुड
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
विश्व
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, जमकर की भारत की तारीफ
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget