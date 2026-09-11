820 इवेंट्स, 8 राज्य, अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन ने चलाया HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम

साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ना केवल बेहतरीन अभिनेता हैं बल्कि वो एक अच्छे इंसान की तरह भी जाने जाते हैं. तेलुगु में उन्हें किसी भगवान से कम नहीं माना जाता है. अपनी एक्टिंग के साथ ही वो नेक कामों के जरिए भी लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं. उनका फैन एसोसिएशन लोगों के विकास के लिए काम करता है. ऐसे में अब HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर रहा है. इस अभियान के तहत 3 लाख से ज्यादा लड़कियों तक इसका लाभ भी पहुंचा चुके हैं.

अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन ने किया नेक काम

अल्लू अर्जुन ने अपने फैन एसोसिएशन' (AAFA) के जरिए पूरे भारत में HPV वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रमों को सपोर्ट किया है. ये एसोसिएशन देशभर में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचकर बेहतरीन काम कर रहा है. AAFA ने इसकी पहली बड़े स्केल पर की है. वो गांव-गांव घर-घर जाकर एचपीवी वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं. इसके अभी तक 8 राज्यों में 8 इवेंट्स भी हो चुके हैं.

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8 राज्यों में 3 लाख लड़कियों तक पहुंचाया अवेयरनेस प्रोग्राम

अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन ने महाराष्ट्र समेत, आंध्रा प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिसा और अंडमान निकोबार जैसे राज्यों तक HPV वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रम पहुंचाने का काम किया है. इसका लाभ अभी तक 3 लाख से ज्यादा लड़कियों तक भी पहुंचा दिया गया है. अल्लू अर्जुन के फैंस की ये पहले देश के लिए एक बड़ी पहल है.

🚨 AAFA Supports HPV Vaccination Drive ❤️



Allu Arjun Fans Association, along with Dr. Yashwanth Surya Hospitals, conducted an HPV vaccination drive for school students.



For children below 14, the vaccine is completed in 2 doses, while those above 14 require 3 doses. Vaccines… pic.twitter.com/hmXgyuWA8L — AlluArjunFANS (@AlluArjunFFANS) September 8, 2026

HPV वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम का उद्देश्य

AAFA ने HPV वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया था. उनकी ये पहल अब बड़े स्तर तक पहुंच गई है. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को HPV वैक्सीन लगवाने के महत्व, इससे बचाव और HPV से जुड़ी बीमारियों से आने वाली पीढ़ियों को बचाने की जरूरत के बारे में जानकारी देना था.

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अल्लू अर्जुन का वर्कफ्रंट

बहरहाल, अगर अल्लू अर्जुन के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर 'पुष्पा 2 द रूल' के बाद अभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं लेकिन वो जल्द ही एटली कुमार की फिल्म 'राका' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से रूल करते हुए नजर आने वाले हैं. फैंस को उनकी इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. ये पहला मौका है जब एटली कुमार और अल्लू अर्जुन साथ में किसी फिल्म में काम कर रहे हैं.