नीना गुप्ता ने बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'हां मैं प्रेग्नेंट हूं...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. उन्हें एक्टिंग के साथ ही उनकी बेबाकी के लिए भी जाना जाता है. वो 60 साल की उम्र में अपने लुक्स की वजह से भी लाइमलाइट में आ जाती हैं. किसी भी मुद्दे पर एक्ट्रेस अपने विचार रखने से पीछे नहीं रहती हैं. ऐसे में अब उन्होंने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद सबकी बोलती ही बंद हो गई. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

दरअसल, नीना गुप्ता ने हाल ही में CNN न्यूज 18 से बात की. इस दौरान उनसे पूछा गया कि जब लोग आम तौर पर 'आप शादी कब कर रही हैं?' जैसा सवाल पूछकर किसी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो क्या जवाब देती हैं तो उन्होंने बताया कि वो कहती हैं, 'तुम्हारे बाप का नहीं खाती. मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं. तुम्हारी समस्या क्या है? शादी करूं या ना करूं.' एक्ट्रेस कहती हैं कि उन्हें ऐसे लोगों के लिए जरा भी सब्र नहीं है, जो दूसरों की पर्सनल पसंद पर अपनी राय देने का हक समझते हैं.

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नीना गुप्ता ने बॉडी शेमिंग पर भी दिया जवाब

इसके साथ ही नीना गुप्ता ने बॉडी शेमिंग पर भी जवाब दिया है. बॉडी शेमिंग पर बात करते हुए नीना गुप्ता ने एक किस्सा याद किया और बताया, जब लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या उनका वजन बढ़ गया है तो इस पर उन्होंने बताया कि कैसे उनके कपड़ों की एक छोटी सी गड़बड़ की वजह से लोग उन पर बेवजह ही सवाल उठाने लगे थे. एक्ट्रेस ने बताया, 'मैंने एक साड़ी पहनी थी और उसे ठीक करते समय कमर के पास थोड़ा उभार आ गया था. इस पर लोग कहने लगे थे, क्या 60 साल की नीना प्रेग्नेंट हैं?'

नीना गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इस सवाल को लेकर अपनी टीम से कहा, 'वो लोगों को बता दें कि मैं प्रेग्नेंट हूं. इसके साथ ही नीना ने लोगों को सलाह दी कि ऐसे कमेंट से परेशान होने की बजाय कह दें कि वो प्रेग्नेंट हैं. एक्ट्रेस कहती हैं, 'मैं अपने आसपास के लोगों को सलाह देती हूं कि अगर कोई आपकी बॉडी शेमिंग करे तो उन्हें बता दें कि आप प्रेग्नेंट हो.' ये कोई पहली बार नीना गुप्ता ने ट्रोल्स को जवाब दिया है. इसके पहले भी कई बार वो ट्रोल्स की बोलती बंद कर चुकी हैं.

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'चुंबक' में नजर आ रहीं नीना गुप्ता

बहरहाल, अगर नीना गुप्ता के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो इन दिनों कॉमेडी ड्रामा शो 'चुंबक' का हिस्सा हैं. सीरीज को रिलीज किया जा चुका है. इसे प्राइम वीडियो से रिलीज किया गया है. इसमें अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, सुमित व्यास, मानसी पारेख और डेलनाज ईरानी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. नीना गुप्ता लगातार ओटीटी के कई प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रही हैं. वहीं, वो जल्द ही 'पंचायत' के 5वें सीजन के साथ एक बार फिर से पर्दे पर नजर आने वाली हैं.