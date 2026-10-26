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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'रणबाली' ने तोड़ा 'सीता रामम' का रिकॉर्ड, बनी रश्मिका मंदाना की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसर

'रणबाली' ने तोड़ा 'सीता रामम' का रिकॉर्ड, बनी रश्मिका मंदाना की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसर

Ranabaali Box office Collection: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. 'जेलर 2' की तबाही के बीच भी इसने 'सीता रामम' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों फिल्म 'रणबाली' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. शादी के बाद कपल पहली बार स्क्रीन पर नजर आ रहा है. फैंस कपल को काफी पसंद कर रहे हैं. 'जेलर 2' की तबाही की वजह से फिल्म की कछुए की चाल से कमाई कर रही है और खास परफॉर्म नहीं कर पाई है लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रश्मिका मंदाना के लिए बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

दरअसल, 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर पोस्ट कोविड रश्मिका मंदाना की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है. इसे दूसरे वीकेंड में वर्ड ऑफ माउथ का पूरा फायदा मिला, जिसके बाद इसने वर्ल्डवाइड 70 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है. चलिए बताते हैं इसके कलेक्शन के बारे में.

'रणबाली' ने 10 दिनों बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया?

कोईमोई के अनुसार, 'रणबाली' ने दूसरे वीकेंड 500 से ज्यादा शोज गंवा दिए. दूसरे संडे को फिल्म ने 2.9 करोड़ का बिजनेस किया.  जबकि इस पर 36% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई और इसी के साथ ही इसने दूसरे वीकेंड में 7.8 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया, जिसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ के पार 53 करोड़ हो चुका है. 

यह भी पढ़ें: '100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 12.05 करोड़ और वर्ल्डवाइड 74.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 'जेलर 2' की तबाही के बीच रश्मिका और विजय की फिल्म का ये कलेक्शन शानदार है. कछुए की चाल से फिल्म ने इतनी कमाई कर ली है. हालांकि, बजट के लिहाज से काफी कम है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 120-150 करोड़ रुपये है.

रश्मिका मंदाना की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर बनी (पोस्ट कोविड)

कोईमोई के अनुसार, 'रणबाली' 10वें दिन की कमाई के बाद रश्मिका मंदाना की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर चुकी है. इसने रश्मिका की फिल्म 'सीता रामम' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. इसने वर्ल्डवाइड 65.49 करोड़ का कलेक्शन किया था. देखिए रश्मिका की पोस्ट कोविड टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...

1. पुष्पा 2- 1234.1 करोड़
2. छावा- 615.39 करोड़
3. एनिमल- 554 करोड़
4. पुष्पा- 267.55 करोड़
5. वरिसु- 178.14 करोड़
6. थामा- 157.05 करोड़
7. सिकंदर- 129.95 करोड़
8. कॉकटेल 2- 104.53 करोड़
9. कुबेरा- 90.9 करोड़
10. रणबाली- 74.45 करोड़

बहरहाल, अगर 'रणबाली' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में ब्रिटिश शासन काल के समय की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें विजय ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यान ने किया है. इसमें उनके साथ रश्मिका भी हैं, जिन्होंने उनकी पत्नी जयम्मा का रोल प्ले किया है. इसे सिनेमाघरों में 16 अक्टूबर को रिलीज किया गया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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