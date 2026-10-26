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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'सभी लोग भाड़ में जाएं...', रश्मिका के बाद ट्रोल्स पर भड़के विजय देवरकोंडा, की बोलती बंद

'सभी लोग भाड़ में जाएं...', रश्मिका के बाद ट्रोल्स पर भड़के विजय देवरकोंडा, की बोलती बंद

रश्मिका मंदाना के बाद अब विजय देवरकोंडा ने ट्रोल्स पर गुस्सा निकाला है. उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं और लोग भाड़ में जाएं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में कपल करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के दूसरे एपिसोड में पहुंचे थे. जहां पर दोनों ने अपने रिश्ते के साथ ही शादी और प्रपोजल पर बात की. इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने विजय को शादी के लिए 100 प्रपोज किया था और ऐसा करने के लिए भी विजय ने कहा था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. 

ऐसे में अब विजय देवरकोंडा इससे काफी खफा नजर आए. जहां रश्मिका मंदाना ने लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करके ट्रोल्स की बोलती बंद की वहीं, विजय ने भी गुस्सा जाहिर किया. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो और फोटो शेयर करने के साथ ही कैप्शन लिखा, जिसमें ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया. चलिए बताते हैं क्या कहा.

विजय देवरकोंडा बोले- 'सब भाड़ में जाएं...'

विजय देवरकोंडा ने ट्रोलिंग के बीच इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने रश्मिका को अपनी पीठ पर उठाए एक वीडियो और शादी की रोमांटिक फोटो भी शेयर की है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी पत्नी, मेरी जीवनसाथी. मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक, जिसे चुनकर मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया.'

 
 
 
 
 
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विजय ने आगे लिखा, 'जो लोग हमारी परवाह करते हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि हम दोनों बहुत खुश हैं. मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं. अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो और हम दोनों दूसरी तरफ तो ऐसा ही सही उन सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, जो प्यार का जश्न मनाते हैं और सादगी से खुशी-खुशी जीना जानते हैं और अब बिना किसी लिहाज या सम्मान के... सब लोग भाड़ में जाएं.'

यह भी पढ़ें: '100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

रश्मिका मंदाना ने भी दिया था जवाब

वहीं, विजय से पहले रश्मिका मंदाना ने भी ट्रोल्स को सोशल मीडिया पर मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने 100 बार प्रपोजल को लेकर कहा कि उनके अनुसार तो 100 बार कुछ नहीं है. बल्कि अगर 1000 बार भी करना होगा तो वो ऐसा कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने ये भी क्लीयर किया कि वो विजय के साथ अपने रिश्ते में खुश हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर रश्मिका मंदाना और विजय के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो इस कपल को शादी के बाद पहली बार फिल्म 'रणबाली' में देखा गया. इसे हाल ही में रिलीज किया गया लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद पर खरा नहीं पाई. इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
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