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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRajesh Khanna Death Anniversary: 55 साल बाद भी नहीं टूटा राजेश खन्ना का ये रिकॉर्ड, लगातार 3 साल तक किया था बॉक्स ऑफिस पर राज

Rajesh Khanna Death Anniversary: 55 साल बाद भी नहीं टूटा राजेश खन्ना का ये रिकॉर्ड, लगातार 3 साल तक किया था बॉक्स ऑफिस पर राज

Rajesh Khanna Death Anniversary: हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की आज 14वीं डेथ एनिवर्सरी है. इस मौके पर हम आपको उनका एक ऐसा रिकॉर्ड बता रहे हैं जो 55 साल बाद भी कायम है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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Rajesh Khanna Death Anniversary: बात जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं की होती है तो राजेश खन्ना का नाम सबसे पहले लिए जाने वाले नामों में आता है. हिंदी सिनेमा के इतिहास में वो एक सुनहरा दौर लिखकर गए हैं. हिंदी सिनेमा में उनके बाद कई सुपरस्टार आए, लेकिन उनसे पहले कोई सुपरस्टार नहीं था. इस दिग्गज को हिंदी सिनेमा और इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा गया था. आज उनकी 14वीं डेथ एनिवर्सरी पर हम आपको उनके एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जो 55 साल बाद भी टूट नहीं पाया है.

राजेश खन्ना ने दी थीं लगातार 17 हिट फिल्में

राजेश खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक के बाद एक लगातार 17 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था. साल 1969 से लेकर साल 1971 तक एक के बाद एक 17 हिट देकर राजेश खन्ना सबसे बड़े स्टार बन गए थे. ये कारनामा न उनसे पहले किसी ने किया था और न ही उनके बाद कोई ऐसा कर पाया.

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राजेश खन्ना के इस रिकॉर्ड की शुरुआत साल 1969 की फिल्म 'आराधना' से हुई थी. इसके बाद उन्होंने दो रास्ते, बंधन, डोली, इत्तेफाक, खामोशी, सफर, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, आनंद, मर्यादा, हाथी मेरे साथी अंदाज और छोटी बहू जैसी सफल फिल्में भी दी थीं.

Rajesh Khanna Death Anniversary: 55 साल बाद भी नहीं टूटा राजेश खन्ना का ये रिकॉर्ड, लगातार 3 साल तक किया था बॉक्स ऑफिस पर राज

55 साल से अटूट है 'काका' का ये महारिकॉर्ड

1971 में कायम हुआ ये रिकॉड आज 2026 में यानी 55 साल बाद भी कोई दूसरा कलाकार तोड़ नहीं पाया है. हालांकि कई एक्टर्स ने इसे तोड़ने की कोशिश की है. इनमें राजेश खन्ना के दामाद और सुपरस्टर अक्षय कुमार भी शामिल हैं जो लगातार 12 हिट फिल्में दे चुके हैं. जबकि सलमान खान ने लगातार 10 हिट फिल्में दी हैं. वहीं वरुण धवन और शाहरुख खान लगातार 11-11 हिट फिल्में दे चुके हैं.

2012 में हो गया था राजेश खन्ना का निधन

साल 1966 में फिल्म 'आखिरी खत' से डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना को फैंस प्यार से 'काका' बुलाते थे. उनके दौर में कहा जाता था, 'ऊपर आका नीचे काका'. राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को निधन हो गया था. 'काका' ने 69 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली थी और करोड़ों फैंस की आंखें नम कर दी थीं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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