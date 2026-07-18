कौन हैं प्रभास की नई हीरोइन इमान इस्माइल? 'फौजी' से करेंगी बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की आने वाली मेगा-बजट फिल्म 'फौजी' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. हनु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही इस पीरियड-एक्शन ड्रामा फिल्म से एक नया चेहरा बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहा है, जिनका नाम है इमान इस्माइल. फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद से ही हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि प्रभास के अपोजिट नजर आने वाली ये खूबसूरत एक्ट्रेस आखिर कौन हैं.

कौन हैं इमान इस्माइल?

इमान इस्माइल एक उभरती हुई एक्ट्रेस, डांसर, कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वो प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'फौजी' से अभिनय की दुनिया में डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में इमान सुपरस्टार प्रभास के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी.

इंटरनेट सेंसेशन हैं इमान इस्माइल

फिल्मों में कदम रखने से पहले ही इमान इस्माइल इंटरनेट की दुनिया का एक बेहद लोकप्रिय और जाना-माना चेहरा हैं. सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में उन्हें 'इमानवी' (Imanvi) के नाम से जाना जाता है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके लाखों चाहने वाले हैं, जो उनके हुनर के दीवाने हैं. तमिल गाने 'टम टम' पर उनके डांस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता मिली.

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वायरल होते हैं इमान इस्माइल के वीडियोज

इमानवी को भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्यों के साथ-साथ हिप-हॉप और जैज जैसे मॉडर्न डांस फॉर्म्स भी आते हैं. वो दुनिया के कई देशों में डांस वर्कशॉप भी आयोजित कर चुकी हैं. सोशल मीडिया पर वेस्टर्न बीट्स और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को मिलाकर बनाए गए उनके फ्यूजन वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं.

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इमान इस्माइल ने लॉस एंजिल्स में की पढ़ाई

फिल्म की अनाउंसमेंट के समय उनका नाम इमान इस्माइल बताया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर इमानवी (Imanvi) कर दिया. इमान इस्माइल का जन्म 20 अक्टूबर 1995 को हुआ था. जब वो महज 8 साल की थीं, तब उनका परिवार अमेरिका के लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया था. उनके माता-पिता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं. वो वहीं पली-बढ़ीं और उन्होंने MBA की पढ़ाई भी अमेरिका से ही की.

पाकिस्तान से क्या है नाता?

जब 'फौजी' की घोषणा हुई थी, तब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इमान मूल रूप से कराची, पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं और उनके पिता पाकिस्तानी सेना में अधिकारी रह चुके हैं. हालांकि, बाद में इमान ने खुद बताया किया कि वो लॉस एंजिल्स में पली-बढ़ी एक इंडियन-अमेरिकन हैं और उनके परिवार का पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है.

कब रिलीज होगी 'फौजी'?

प्रभास की फिल्म 'फौजी' 3 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और जया प्रदा भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं. राजेश शर्मा, राहुल रवींद्रन, जितिन गुलाटी और चैत्रा जे. अचार जैसे टैलेंटेड कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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