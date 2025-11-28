मुट्ठी भर बजट में बनीं ये 2 फिल्में हैं साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, वो भी बिना प्रमोशन के

हिंदी में एक कहावत है 'नाम बड़े और दर्शन छोटे'. इसका अर्थ क्या होता है इस बारे में आप बखूबी जानते हैं. ये कहावत 2025 में बनी कई बड़ी फिल्मों पर एक दम सटीक बैठती है, जिनका बजट सुनकर लोगों के होश उड़ गए थे. मगर जब वे फिल्में दर्शकों के सामने आई तो लोगों ने उन्हें सिरे से नकार दिया.

ठीक इसके विपरीत कई छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया. कुछ ऐसा ही हाल 2025 में आई कन्नड़ हॉरर कॉमेडी 'सू फ्रॉम सो'और गुजराती फिल्म 'लालो-कृष्णा सदा सहायते' के साथ.

इन दिनों अगर बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है तो वो है फिल्म गुजराती फिल्म 'लालोः कृष्ण सदा सहायते'. यह 10 अक्टूबर को गुजराती में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जब यह फिल्म बन रही थी किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी.

वर्ड ऑफ माउथ का मिला फायदा

इस फिल्म का न तो कई प्रमोशन किया गया और न ही इसे किसी भारी बजट के साथ बनाया गया. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिल्म 50 लाख में बनी है. इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का इतना फायदा मिला कि यह 50 दिनों से थिएटर्स में लगी हुई है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 49 दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 79.1 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है.







कन्नड़ की ब्लॉकबस्टर 'सू फ्रॉम सो'

'सू फ्रॉम सो' फिल्म का निर्देशन जेपी थूमिनाड ने किया था. इस फिल्म को राज बी. शेट्टी ने प्रोड्यूस किया. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म को 3 करोड़ में बनाया गया था. इस फिल्म से किसी ने उमींद नहीं थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई करेगी. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने वाली फिल्म है. इस तरह यह कन्नड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई.





'सू फ्रॉम सो' की कमाई और बजट

'सू फ्रॉम सो' फिल्म रिलीज के शुरुआती दिनों में इसकी कमाई बहुत कम थी. मगर देखते ही देखते इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ने लगी. इस फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं किया गया. मगर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को जबरदस्त पब्लिसिटी मिली.आईएमडीबी पर 'सू फ्रॉम सो' को 8.6 रेटिंग मिली है. वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म की टोटल कमाई 90.68 करोड़ रही. वहीं इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 121 करोड़ रहा.