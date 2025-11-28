2016 में अमेरिकन एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया' रिलीज हुई. वॉल्ट डिज्नी एनीमेशन स्टूडियोज के बैनर तले इसे बनाया गया जिसे बायर्न हावर्ड और रिच मूर ने डायरेक्ट किया था. सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस ने भी 'जूटोपिया' को भरपूर प्यार दिया.

जुडी हॉप्स और निक वाइल्ड समेत बाकी किरदारों का परफॉर्मेंस दर्शकों को इतना पसंद आया कि अब इसका सिक्वल भी रिलीज हो चुका है . लेकिन 'जूटोपिया 2' देखने के पहले आपको 'जूटोपिया' के बारे में ये दिलचस्प बातें भी जरूर जान लेनी चाहिए.

'जूटोपिया' की पांच खास बातें

2016 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इसने अपने ह्यूमर, इमोशंस और सोशल मैसेज से ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना ली थी. इसकी कहानी जुडी हॉप्स नाम के रैबिट पुलिस ऑफिसर और एक चालक लोमड़ी निक वाइल्ड के इर्द–गिर्द घूमती है. इस जबरदस्त एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया' के बारे में जानें ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स.

'जूटोपिया' की कहानी जूटोपिया नाम के फिक्शनल शहर पर बेस्ड है. इसमें अलग–अलग प्रजाति के कई जानवर आपस में प्रेम भाव से रहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने फिल्म की कहानी को इतने सटीक तरीके से बनाई थी इसने कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स अपने नाम कर लिए. 'जूटोपिया' को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए अकादमी अवॉर्ड मिल चुका है. दूसरी खास बात ये है कि 'जूटोपिया' में जुडी हॉप्स और निक वाइल्ड के साथ कई डाइवर्स कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. ये सभी कैरेक्टर्स अपना यूनिक पर्सपेक्टिव फिल्म में बिखेरते हैं. खास बात ये है कि इन कैरेक्टर्स के साथ आप भी रिलेट कर सकते हैं. जेरेड बुश 'जूटोपिया' के राइटर हैं. उन्होंने इसकी कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है. 'जूटोपिया' के प्लॉट के जरिए मेकर्स ने इक्विलिटी और पक्षपात के टॉपिक्स पर भी बात की है. 'जूटोपिया' ने वर्ल्डवाइड तगड़ी कमाई की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के बैनर तले बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी. इसके साथ ही 'जूटोपिया' डिज्नी की हाईएस्ट ग्रौसिंग फिल्म बन चुकी है. पांचवीं और आखिरी सबसे खास बात ये है कि 'जूटोपिया' के मेकर्स ने इस एनिमेटेड फिल्म पर बारीकी से काम किया है. कीडाडल नाम के मीडिया पोर्टल में ये बताया गया कि मेकर्स ने केन्या में काफी रिसर्च किया इसके बाद उन्होंने 'जूटोपिया' के एनिमल वॉक साइकिल, उनके फर के कलर और उनकी लंबाई को डिजाइन किया.

थिएटर्स में 'जूटोपिया' के सिक्वल मचा रहा है धमाल

28 नवंबर को 'जूटोपिया' का सिक्वल 'जूटोपिया 2' सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर एनिमेटेड फिल्म ने सबकी तारीफें अपने नाम कर ली. जुडी हॉप्स और निक वाइल्ड की जुगलबंदी को ऑडियंस बहुत पसंद कर रहे हैं. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 'जूटोपिया 2' में इंडियन बॉक्स ऑफिस में सभी भाषाओं में 6:15 तक 1.13 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.