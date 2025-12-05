Dhurandhar X Review: ‘धुरंधर’ ने आते ही मचाया धमाल, संजय दत्त की एंट्री पर बजी सीटियां, लोग बोले- 'रणवीर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस'
Dhurandhar X Review: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है.
आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ के साथ, रणवीर सिंह ने बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. अपने दमदार ट्रेलर की वजह से ये फिल्म पहले ही काफी बज क्रिएट कर चुकी थी. वहीं सिनेमाघकों में 5 दिसंबर को दस्तक देने के साथ ही ये स्पाई एक्शन थ्रिलर छा गई है. भारतीय सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म मानी जाने वाली धुरंधर को इसके हॉलीवुड लेवल के सीन्स के लिए काफी तारीफ मिल रही है. वहीं फिल्म का फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने अब सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है. जानते हैं ये फिल्म लोगों को कैसी लगी है?
सोशल मीडिया पर कैसा है ‘धुरंधर’ का रिव्यू?
फिल्म निर्माताओं द्वारा बेहद सोच-समझकर तैयार की गई ‘धुरंधर’ फाइनली आज, 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हो गई है. पहले दिन के पहले शो में उमड़े फिल्म प्रेमियों ने अब सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की फिल्म के लिए अपनी रिव्यू देने में भी कोई कंजूसी नही दिखाई हैं, और शुरुआती रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं. बता दें कि कई लोगों ने फिल्म की स्टोरी और रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के दमदार अभिनय की जमकर तारीफ की है.
एक एक्स यूजर ने लिखा, "अभी धुरंधर देखी और ये एक पावरहाउस है! 4/5. एक हाई-एड्रेनालाईन देशभक्ति ड्रामा जो पहले फ्रेम से हिट होता है #रणवीरसिंह मेजर मोहित के रूप में अपने सबसे इंटेंस परफॉर्मेंस में से एक देते है - साहसी, भावनात्मक, बिल्कुल कमांडिंग."
🇮🇳 #Dhurandhar Review— Glitterica.in (@Glitterica_in) December 4, 2025
Just watched #Dhurandhar – and it’s a powerhouse! ⭐⭐⭐⭐/5
A high-adrenaline patriotic drama that hits from the first frame.#RanveerSingh delivers one of his most intense performances as Major Mohit — gritty, emotional, absolutely commanding.
Action is… pic.twitter.com/C74A0MN7LJ
संजय दत्त की एंट्री को लोगों ने धांसू बताया है.
Bhaishab #SanjayDutt entry for #Dhurandhar..🔥🔥 pic.twitter.com/f7waGrkZBq— Movies Talk Official (@moviestalkhindi) December 5, 2025
एक अन्य यूज़र ने लिखा, "धुरंधर वाकई धमाकेदार है! पहली फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक, यह फिल्म आपको बांधे रखती है. शानदार अभिनय, दमदार कहानी, बेहतरीन निर्देशन - सब कुछ बिलकुल सही है."
🔥 DHURANDHAR is an absolute blast!— Bharat2mtv (@Brijeshkmishra9) December 4, 2025
From the first frame to the last, the film keeps you hooked.
Cracking performances, gripping story, sharp direction — everything hits the right note.
A total mass + class entertainer.
Perfect for a big-screen comeback! 🎬✨
Highly recommended!
एक तीसरे यूजर, जिसने ऑस्ट्रेलिया में पहला दिन, पहला शो देखा, उन्होंने लिखा, "ऑस्ट्रेलिया में एफडीएफएस देखा थ्री वर्ड रिव्यू शक्तिशाली एक्शन से भरपूर ड्रामा धुरंधर एक उच्च-एड्रेनालाईन देशभक्ति एक्शन ड्रामा है जो जोरदार हिट करती है."
#DhurandharReview ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️— Nitesh (@NiteshNaveenAus) December 5, 2025
Watched FDFS in Australia #ThreeWordReview POWERFUL ACTION-PACKED THEATRICAL
🥂🍻🥂🍻🥂🍻 #Dhurandhar is a high-adrenaline patriotic action drama that hits hard.
🍺🍾🍺🍾🍺🍾🍺#RanveerSingh delivers one of his most emotional gritful performances… pic.twitter.com/EyoWk1SjBw
कई ने कहा, "फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन, मजबूत भावनाओं और एक सटीक कथा के बीच बैलें, बनाया गया है, बिना पेस खोए. एक्शन सीन वास्तविक, जमीनी और खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए लगते हैं, खासकर युद्ध और रेस्क्यू सीन्स.”
First Detail Review of #Dhurandhar !— Umair Sandhu (@UmairSandu) December 3, 2025
This film will give Shock & Surprise! pic.twitter.com/Zoed9IuUdM
Just Watched #Dhurandhar— Jasi Bumrah (@DilipKu57214508) December 5, 2025
Rating ⭐⭐⭐⭐/5#Dhurandhar is a high-adrenaline patriotic action drama that hits hard from the very first frame.#RanveerSingh delivers one of his most intense performances as Major Mohit, bringing grit, emotion, and raw power to every scene.
The film… pic.twitter.com/ALNmmNK5G6
Just Watched #Dhurandhar— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) December 4, 2025
Rating ⭐⭐⭐⭐/5#Dhurandhar is a high-adrenaline patriotic action drama that hits hard from the very first frame.#RanveerSingh delivers one of his most intense performances as Major Mohit, bringing grit, emotion, and raw power to every scene.
The film… pic.twitter.com/guQOhrS9mu
हालाँकि धुरंधर में देशभक्ति थीम है, फिर भी दर्शकों का दावा है कि जिस तरह से इसे प्रेजें किया गया है, वह उन्हें पूरी तरह से बांधे रखती है. 3 घंटे 34 मिनट की ड्यूरेशन और एक एडिशनल पोस्ट-क्रेडिट सीनके साथ, यह फिल्म एक कंप्लीट थिएट्रकिल एक्सपीरियंस देती है. बता दें कि आदित्य धर निर्देशित फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारों ने अहम भूमिका निभाई है.
