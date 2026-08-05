1 करोड़ कौन जीतेगा? Lock Upp 2 का ग्रैंड फिनाले आज, जानें कब और कहां देखें लाइव
रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' का ग्रैंड फिनाले आज है. विनर को ट्रॉफी से साथ 1 करोड़ की प्राइज मनी मिलने वाली है. चलिए जानते हैं 'लॉकअप 2' का फिनाले आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं.
रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' अब अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है. 15 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ से शो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. शो में एक से बढ़कर एक चैकाने वाले खुलासे हुए और कंटेस्टेंट के बीच झगड़े भी देखने को मिले. वहीं, अब मुकाबला टॉप 5 फाइनलिस्ट के बीच है, और दर्शकों को जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन शानदार ट्रॉफी जीतेगा. ऐसे में चलिए जानते हैं 'लॉकअप 2' का फिनाले आप कब और कहां लाइव देख सकते हैं.
कब और कहां देखें लॉक अप 2 का फिनाले?
'लॉक अप' सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आज, 5 अगस्त को होने वाला है. फिनाले से पहले मेकर्स ने एक प्रोमो भी रिलीज किया है, जिसमें शो के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख प्रोमो में कहते हैं कि आज मिलेगा इंडिया का करेंट सेंसेशन और लॉकअप का अल्टीमेट विनर. ग्रैंड फिनाले आज रात 8 बजे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.
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विनर को मिलेगी 1 करोड़ की प्राइज मनी
'लॉक अप 2' के विनर को शानदार ट्रॉफी मिलेगी. साथ ही 1 करोड़ की प्राइज मनी भी मिलेगी. दर्शक ग्रैंड फिनाले को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
लॉक अप 2 के टॉप 5 फाइनलिस्ट
हाल ही के एपिसोड में देखा गया कि अकांक्षा चमोलो और वरूण यादव एविक्ट हो गए हैं. 'लॉक अप 2' के 5 फाइनलिस्ट में शिवांगी जोशी, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिप्ला शिंदे और योगेश रावत ने जगह बनाई है. मेकर्स ने भी टॉप-5 कंटेस्टेंट का खुलासा कर दिया है.
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फिनाले से पहले सोशल मीडिया पर विनर के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवांगी जोशी ने 'लॉकअप 2' का खिताब अपने नाम कर लिया है. वहीं श्रेया कालरा रनरअप बताया जा रहा हैं. हालांकि, अभी ऑफिशिलयी विनर के नाम का ऐलान होना बाकी है. अब देखना होगा कौन आज 'लॉक अप' सीजन 2 का विनर बनेगा.