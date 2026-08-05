कौन हैं 23 साल के वंशज सिंह? जिनकी 'अलायंस' में सलमान खान ने की तारीफ

रियलिटी शो 'अलायंस' में सलमान खान की जबरदस्त एंट्री हुई. शो में वो अपने भाई और एक्टर सोहेल खान का हौसला बढ़ाते नजर आएं. इस दौरान उन्होंने 23 साल के कंटेस्टेंट वंशज सिंह के खेल और बेबाक अंदाज की जमकर तारीफ की. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं वंशज सिंह और क्या करते हैं.

सलमान खान ने दिया ऑटोग्राफ

'अलायंस' में सलमान के एंट्री करते ही सभी कंटेस्टेंट बेहद खुश नजर आएं. वहीं, वंशज सिंह के लिए ये पल और भी खास था क्योंकि उसी दिन उनका बर्थडे भी था. वंशज ने सलमान से अपनी टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ देने की गुजारिश की और बताया कि आज उनका बर्थडे है. सलमान ने मुस्कुराते हुए उनकी इच्छा पूरी की और शो में उनकी जर्नी पर की भी तारीफ की.

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सलमान खान ने की वंशज की तारीफ

शो के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान, सोहेल खान से बातचीत करते नजर आए. इस दौरान उन्होंने वंशज सिंह के खेल की जमकर तारीफ की. सलमान ने कहा, 'ये लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है. छोटे शहरों से आने वाले लड़कों में अपने संस्कार होते हैं और उन्हें अपनी असली पहचान दिखाने में कोई झिझक नहीं होती. वो जैसा है, वैसा ही रहता है. उसने हमेशा सीधा खेल खेला है. उसकी बोलने की शैली कभी-कभी लोगों को रूखी लग सकती है, लेकिन उसमें अपनी बात खुलकर रखने की हिम्मत है. वो बहुत बहादुर है.'

शो में सोहेल खान ने अपने बेटे निर्वाण खान को वीडियो कॉल लगाकर वंशज से भी मिलवाया.

वंशज सिंह ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

वंशज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर की. उन्होंने लिखा, 'मुझे अपना 23वां बर्थडे सलमान खान के साथ बिताने का मौका मिला. जिंदगी के कुछ पल शब्दों से कहीं बड़े होते हैं. अपने बर्थडे पर इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ एक ही छत के नीचे खड़ा होना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.'

वंशज ने आगे लिखा, 'इस सफर के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं. मैं आगे भी मेहनत करता रहूंगा और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता रहूंगा जो कभी नामुमकिन लगते थे. 23 साल की उम्र मेरे लिए एक नई शुरुआत है.'

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कौन हैं 23 साल के वंशज सिंह?

वंशज सिंह का जन्म 29 जुलाई 2003 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था. वो एक जाने-माने भारतीय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और रियलिटी टीवी पर्सनालिटी हैं. वो गेमिंग वीडियो, कॉमेडी स्किट, कमेंट्री और पॉप-कल्चर कंटेंट के लिए जाने जाते हैं. यूट्यूब पर उनके 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं. वंशज सिंह शो द 50 में नजर आ चुके हैं और एमएक्स प्लेयर के प्लेग्राउंड सीजन 4 के रनर-अप रह चुके हैं.

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