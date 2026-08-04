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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमापाई-पाई को मोहताज हुआ 100 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर, वृद्धाश्रम में गुजर रही जिंदगी, CM विजय से है खास रिश्ता

पाई-पाई को मोहताज हुआ 100 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर, वृद्धाश्रम में गुजर रही जिंदगी, CM विजय से है खास रिश्ता

साउथ सिनेमा का बड़ा नाम रहे मोहन शर्मा आज बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं. आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा और अब वो वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Aug 2026 08:35 PM (IST)
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वक्त का पहिया कब घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. कौन कब अर्श से फर्श पर आ जाए और कौन कब फर्श से अर्श पर पहुंच जाए ये कहना भी मुश्किल होता है. फिलहाल बात एक साउथ इंडियन एक्टर की जो आज वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जबकि वो 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. तमिलनाडु के सीएम और एक्टर थलापति विजय से भी उनका खास रिश्ता है. अब उन्होंने अपने बुरे दिनों में सीएम और एक्टर थलापति विजय से मदद की गुहार लगाई है.

चलना-फिरना भी हुआ था मुश्किल, की गई बड़ी सर्जरी 

विकिपिडिया के अनुसार मोहन शर्मा की उम्र 69 साल है. उनका जन्म केरल के चित्तूर थाथामंगालम में हुआ था. 70 के दशक से उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था. मोहन शर्मा ने बतौर प्रोड्यसूर भी काम किया है और फिल्में पिटने के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी. वहीं उन्हें कई बीमारियों ने भी घेर लिया और उनके मेडिकल बिल बढ़ते चले गए. इसके बाद उनकी मुश्किलें भी बढ़ गईं. इसके बाद उन्हें अपना घर तक खोना पड़ा. उन्होंने अपनी स्थित को लकर हाल ही में 'ट्रेंड टॉक्स' को दिए  इंटरव्यू में बात की. 

इंटरव्यू में मोहन शर्मा ने खुलासा किया कि एक वक्त पर उनके लिए चलना-फिरना भी काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके पैर में एक बड़ी गांठ हो गई थी और इसके बाद उनकी एक बड़ी सर्जरी की गई. वहीं उन्हें लिगामेंट फटने की समस्या का भी सामना करना पड़ा. 

वृद्धाश्रम में रह रहे मोहन, हर महीने दवाईयों का खर्च 35 हजार

अभिनेता फिलहाल चेन्नई में एक ओल्ड-एज होम (वृद्धाश्रम) में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि हालात बिगड़ने के बाद उन्हें उनके रोटरी क्लब के दोस्तों ने वृद्धाश्रम में रहने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा, 'मेरे पास एक वक्त दवाईयों के लिए पैसे नहीं थे, मैं किसी को भी अपनी स्थिति के बारे में बता भी नहीं पा रहा था.' अभिनेता ने बताया कि हर महीने उनकी दवाईयों पर 35 हजार रुपये तक खर्च होते हैं. फिलहाल एक्टर हाइपरटेंशन, शुगर और वर्टिगो जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. हर दिन उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं. 

बेचना पड़ा फ़्लैट, दिग्गज एक्ट्रेस जयललिता के थे पड़ोसी

पाई-पाई को मोहताज हुआ 100 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर, वृद्धाश्रम में गुजर रही जिंदगी, CM विजय से है खास रिश्ता

मोहन शर्मा कभी तमिलनाडु की सीएम और दिग्गज एक्ट्रेस जयललिता के पड़ोसी थे. उनका घर कभी चेन्नई के पॉश इलाके पोएस गार्डन में हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये घर आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद बेचना पड़ा था. 

इस फिल्म ने कर दिया कंगाल

मोहन शर्मा ने 50 से ज्यादा फिल्मों में कैरेक्ट रोल किए और करीब 20 फिल्मों के लिए बतौर प्रोड्यूसर काम किया. उन्होंने कहा कि फिल्म 'ग्रामम' के चलते वो गहरे कर्ज में डूब गए. फिर उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और फिर वो इससे उबर नहीं पाए. 

पहले उनकी फिल्म ग्रामम का बजट सवा करोड़ रुपये तक था, लेकिन बाद में फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. एक तो फिल्म का बजट जरुरत से ज्यादा बढ़ गया और दूसरी चीज ये हुई कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई. इसका खामियाजा मोहन को भुगतना पड़ा.

रजनीकांत ने फोन किया, 1 लाख रुपये भेजे

मोहन ने साल 2016 के उन दिनों को याद किया जब वो चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे. मोहन के मुताबिक रजनीकांत ने उन्हें फोन करके उनके बैंक एकाउंट की जानकारी मांगी थी और फिर उन्हें एक लाख  रुपये भेजे थे. 

'साउथ इंडियन फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स’ के अध्यक्ष भी रहे

साउथ इंडियन सिनेमा में मोहन शर्मा ने बड़ा योगदान दिया. एक्टर और प्रोड्यसूर के रूप में काम कर चुके मोहन ‘साउथ इंडियन फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स’ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं. वो तमिल सिनेमा के अलावा मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. उनकी चर्चित फिल्मों में 'प्रयाणम', 'सागर संगमम', 'फ्रेंड्स', 'चट्टकारी', 'नेल्लु', 'साचिन', 'ममंगम' और 'फोरेंसिक' शामिल हैं. वहीं वो छोटे पर्दे पर 'मुदिचु’, ‘वाणी रानी’, ‘माया’, 'कोलांगाल’, ‘मुंथनाई' और ‘थलट्टू’ जैसे शोज का भी हिस्सा रहे हैं. 

CM विजय से लगाई मदद की गुहार

पाई-पाई को मोहताज हुआ 100 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर, वृद्धाश्रम में गुजर रही जिंदगी, CM विजय से है खास रिश्ता

मोहन शर्मा का तमिलनाडु के सीएम और तमिल सिनेमा के दिग्गज एक्टर थलापति विजय से भी खास रिश्ता है. विजय के साथ वो फिल्मों में काम कर चुके हैं और एक्टर को 25 सालों से जानते हैं. उन्होंने अब विजय से मदद  की गुहार लगाई है. मोहन शर्मा ने बताया कि उन्होंने विजय की टीम से कॉन्टैक्ट किया है और वो अभिनेता से मुलाकात करना चाहते हैं. 

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

मोहन शर्मा की दयनीय स्थिति की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है. लोग कमेंट्स करके उनकी स्थिति में सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'चिंता न करें, भगवान आपका ख्याल रखेंगे.' एक ने लिखा, 'ग्रेट एक्टर, मुझे उनकी एक्टिंग पसंद है.' एक ने कमेंट किया, 'प्लीज उनका सपोर्ट कीजिए.' 

पाई-पाई को मोहताज हुआ 100 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर, वृद्धाश्रम में गुजर रही जिंदगी, CM विजय से है खास रिश्ता

एक यूजर ने लिखा, 'हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको स्वस्थ रखें.' एक यूजर ने लिखा, 'कितना सब करके भी आज देखने को कोई नहीं है.' एक अन्य ने कमेंट किया, 'भगवान उन पर  कृपा करें. फिल्म वालो को इनकी मदद करनी चाहिए.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 08:35 PM (IST)
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