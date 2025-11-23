हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
24 से 30 नवंबर के बीच OTT पर आने वाली हैं ये कमाल फिल्में-सीरीज, बिंज वॉच का बना लीजिए प्लान

Ott Releases This Week: नवंबर का आखरी हफ्ता दिलचस्प होग. इस हफ्ते बॉलीवुड, हॉलीवुड और यहां तक कि रीजनल मूवीज ओटीटी पर दस्तक देगी. कांतारा से लेकर स्ट्रेंजर थिंग्स और भी कई. देखें पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Nov 2025 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

नवंबर का लास्ट वीक एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बहुत खास होने वाला है. 24 से लेकर 30 नवंबर तक ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी. सभी की कहानी एक से बढ़कर एक है और इन सभी फिल्मों और सीरीज के ओटीटी रिलीज का  इंतजार दर्शकों ने बेसब्री से किया था. यहां जान लीजिए पूरी लिस्ट. 

ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

1. केविन हार्ट : एक्टिंग माय एज
मशहूर कॉमेडियन केविन हार्ट की ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. इसमें कॉमेडियन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस फैंस के साथ शेयर करेंगे. इसके साथ ही वो कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा करते नजर आएंगे. जैसे बढ़ती उम्र के साथ होने वाली परेशानियां, एडल्ट हुड की जिम्मेदारियां और कई मुद्दे. केविन हार्ट की ये सीरीज 24 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

2. बेल एयर सीजन 4
ये सीजन इस फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट है.विल और बैंक्स फैमिली को कई सीरियस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा. इसमें उनका जीवन और करियर भी दांव पर लग सकता है. इस सीरीज को आप 25 नवंबर से जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.


3. जिंगल बेल हिस्ट 
ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें सोफिया नाम की चोर और रिटेल वर्कर निक को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में एक दूसरे से प्यार हो जाता है. इतना ही नहीं मेकर्स ने इस फिल्म में भरभर के सस्पेंस और कॉमिक एलिमेंट्स भी एड किया है. 26 नवंबर से इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

4. कांतारा चैप्टर 1
ऋषभ शेट्टी की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. बॉक्स ऑफिस पर इसने खूब नोट कमाए थे और अब ओटीटी पर ऑडियंस को अपना दीवाना बनाने के लिए आ रही है. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी.

5. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 
फैंस ने अपनी इस फेवरेट हॉलीवुड सीरीज का इंतजार लंबे समय से किया था. अब फाइनली इसके रिलीज का दिन नजदीक आ रहा है. इलेवन और उसकी टीम वेक्ना को शहर से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 27 नवंबर को सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

6. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 
वरुण धवन की मल्टीस्टारर फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. थिएटर्स में भी फिल्म ने ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया. रोहित सरफ और सान्या मल्होत्रा की फ्रेश केमिस्ट्री भी दर्शकों को बहुत पसंद आई. ये रॉमकॉम 27 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

7. आर्यन
जब थिएटर्स में ये तमिल फिल्म रिलीज हुई थी तब इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था. इसकी कहानी एक सीरियल किलर के इर्द–गिर्द घूमती है जो मेंटली डिस्ट्रब्ड है. प्रवीण के ने इस फिल्म के जरिए डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया और दर्शकों का खूब प्यार कमाया. 28 नवंबर से ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार हो जाएगी.

8. रक्तबीज 2
ये बंगाली पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर भी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसकी कहानी क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज के इर्द–गिर्द घूमती है. जी 5 पर ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी.

9.  रेगई
ये एक तमिल वेब सीरीज है जिसमें क्राइम और थ्रिलर का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा. ये 7 एपिसोड वाली वेब सीरीज है जिसमें बाला हसन, पवित्रा जननी, श्रीराम एम, अंजली राव समेत कई कलाकार आपको देखने को मिलेंगे. 28 नवंबर से जी 5 पर ये सीरीज आप देख सकते हैं.

10. द स्ट्रिंगर : द मैन हू टुक द फोटो
ये एक डॉक्यूमेंट्री है. इसकी कहानी एक गुत्थी पर आधारित है जो आज तक सुलझ नहीं पाई है. डॉक्यूमेंट्री के प्लॉट में आपको नेपाम गर्ल की मिस्ट्री के बारे में पता चलेगा जो एक फेमस फोटो है जिसे वियतनाम वॉर के समय क्लिक किया गया था. ये डॉक्यूमेंट्री पत्रकारों की नैतिकता पर सवाल उठता है. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज 28 नवंबर को रिलीज होगी.

Published at : 23 Nov 2025 06:55 PM (IST)
Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Stranger Things Season 5 Volume 1
