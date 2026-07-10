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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीWeekend Watchlist: 'इक्का' और 'धमाल 4' हैं फुल पैसा वसूल, लेकिन इन 4 शोज पर अपना कीमती समय बर्बाद न करें

Weekend Watchlist: 'इक्का' और 'धमाल 4' हैं फुल पैसा वसूल, लेकिन इन 4 शोज पर अपना कीमती समय बर्बाद न करें

OTT Weekend Watchlist: ओटीटी और से थिएटर तक फिल्मों और सीरीज की भरमार है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं क्या आप देख सकते हैं और किस पर टाइम बर्बाद करने से बचा सकते हैं. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Jul 2026 09:19 PM (IST)
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OTT Weekend Watchlist: हर हफ्ते के जैसे ही इस वीक भी ओटीटी से लेकर थिएटर तक फिल्मों और सीरीज की भरमार देखने के लिए मिल रही है. इसमें कई बार ऐसी फिल्में और सीरीज भी आती हैं, जिसका हिंदी के दर्शकों से कोई लेना-देना नहीं होता है. क्योंकि या तो इसका जॉनर अलग होता है या फिर वो हिंदी भाषा में नहीं होती है. ऐसे में चलिए आपको इस फ्राइडे रिलीज हुई फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप ओटीटी और थिएटर में खूब एन्जॉय कर सकते हैं और बाकी को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं. देखिए लिस्ट...

पैसा वसूल हैं ये फिल्में 

इक्का (Ikka)
स्टार कास्ट- सनी देओल, दीया मिर्जा, बॉबी देओल और अन्य
रिलीज प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
जॉनर- कोर्ट रूम ड्रामा

'इक्का' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसके जरिए एक बार फिर से सनी देओल काले कोट में इंसाफ की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं. इसके पहले उन्हें 'दामिनी' में काले कोट में देखा गया था. इस बार उनके साथ एक्टर अक्षय खन्ना भी हैं. इसे एक बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है. एबीपी की ओर से फिल्म को 10 में से 3.5 रेटिंग दी गई है. इसे आप फैमिली के साथ वीकेंड पर घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. यहां पढ़िए पूरा रिव्यू.

Ikka (2026) - IMDb

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' के आते ही 'अल्फा' का खेल खत्म, 50 करोड़ भी कमाना हुआ मुश्किल

धमाल 4
थिएटर रिलीज
स्टार कास्ट- अजय देवगन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और अन्य स्टार
जॉनर- कॉमेडी ड्रामा फिल्म

एबीपी की पैसा वसूल फिल्मों की लिस्ट में दूसरी फिल्म 'धमाल 4' का नाम शामिल है, जिसे 10 जुलाई को रिलीज किया गया है. फिल्म को दर्शकों के साथ ही क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया है. वहीं, एबीपी की ओर से इस फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दी गई है. इसे पब्लिक फुल एंजॉय कर रही है और उनका कहना है कि ये पैसा वसूल है. ऐसे में इसे आप इस वीकेंड थिएटर में फैमिली के साथ मस्ट वॉच कर सकते हैं. यहां पढ़िए पूरा रिव्यू.

Dhamaal 4 (2026) - IMDb

पति पत्नी और वो दो

वहीं, अगर आप रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के शौकीन हैं, तो इस हफ्ते ओटीटी पर 'पति पत्नी और वो दो' को रिलीज किया गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गब्बी जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया है तो अब आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 67.96 करोड़ का कलेक्शन किया था.

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यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' ने 'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में

बाल्टी

'बाल्टी' मलयालम की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज किया गया है. ये बॉक्स ऑफिस पर पिछले साल रिलीज की गई थी लेकिन फ्लॉप साबित हुई थी. इसे 9 महीने बाद ओटीटी पर रिलीज किया गया और इसे लोगों ने काफी पसंद किया है. फिल्म ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसे आप हिंदी समेत 6 भाषाओं में देख सकते हैं.

Balti (2025) - IMDb

स्किप कर सकते हैं ये फिल्में

पेद्दी

राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन इसे हिंदी में नहीं रिलीज किया गया है, जिसके लिए इंतजार करना होगा. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी एवरेज ही साबित हुई है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बजट 350 करोड़ के जितनी ही कमाई की है. ये एवरेज साबित हुई है. फिल्म में जान्हवी कपूर भी हैं. ऐसे में अगर आप साउथ फिल्मों के दीवाने हैं तो इसे सबटाइटल्स के साथ ओटीटी पर देख सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं.

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लेनिन

अखिल अक्किनेनी की तेलुगु फिल्म 'लेनिन', जिसे थिएटर में तेलुगु में रिलीज किया गया है. ऐसे में इस फिल्म को हिंदी दर्शक नहीं देख सकते हैं. अगर आप साउथ फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इसे सबटाइटल के साथ देख सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं. फिल्म हिंदी में भले ही रिलीज नहीं हुई है लेकिन इसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है.

Lenin (2026) - Cast, Reviews & Showtimes - District

ईविल डेड बर्न (हॉरर ड्रामा फिल्म)

'ईविल डेड बर्न' एक हॉलीवुड फिल्म है, जो कि हॉरर ड्रामा है. ये 'ईविल डेड' हॉरर फ्रेंचाइजी की छठी और और रोमांचक फिल्म बताई जा रही है. इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देख सकते हैं लेकिन अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं. इसे थिएटर में रिलीज किया गया है. 

लैंड ऑफ फुटबॉल (डॉक्यूमेंट्री फिल्म)

'लैंड ऑफ फुटबॉल' एक मलयालम डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसमें केरल के पास के एक गांव की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें लोग फुटबॉल के जुनूनी होते हैं. ये केरल में फुटबॉल की जड़ों से प्रभावित सच्ची कहानी है. अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो देख सकते हैं वरना स्किप भी सकते हैं. इसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है.

Land of Football is very close to our hearts. Because it captures, like never before, the deep and enduring love Malayalis have for football. Just as Malayalam cinema cannot be defined only

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 09:19 PM (IST)
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