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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Box Office Collection: 'धमाल 4' के आते ही 'अल्फा' का खेल खत्म, शाम 6 बजे तक 1 करोड़ कमाना हुआ मुश्किल

Alpha Box Office Collection: 'धमाल 4' के आते ही 'अल्फा' का खेल खत्म, शाम 6 बजे तक 1 करोड़ कमाना हुआ मुश्किल

Alpha Box Office Collection Day 8: 'धमाल 4' के रिलीज होते ही आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर पस्त दिखाई दे रही है. ये शाम तक 1 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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Alpha Box Office Collection Day 8: अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है और इसके थिएटर में आते ही सबकी छुट्टी हो गई है. पहले से रिलीज 'अल्फा' का खेल ही खत्म हो गया है. फिल्म शाम 6 बजे तक एक करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है. इसके लिए बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना एक चैलेंज के जैसे हो गया है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

'अल्फा' का डे-8 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आलिया की फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है. आलम ये हो गया है कि ये 8 दिन के बाद भी 50 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं, पहले हफ्ते में 47.45 करोड़ की कमाई की थी.

- सैकनिल्क के मुताबिक, 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर 8वें दिन शाम 6 बजे तक 0.75 करोड़ का बिजनेस किया है. 
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 48.20 करोड़ पहुंच गया है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-8 0.75 करोड़ (6 बजे तक) 10.0%
टोटल कलेक्शन 48.20 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' ने 'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में

'धमाल 4' का पहले दिन का कलेक्शन

इसके साथ ही अगर 'धमाल 4' की पहले दिन की कमाई के बारे में बात की जाए तो फिल्म ओपनिंग डे पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन शाम 6 बजे तक 6.26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस पर 17% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे. बहरहाल, अगर 'धमाल 4' के बारे में बात करें तो ये हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथी किस्त है, जिसमें अजय देवगन के साथ ही रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

यह भी पढ़ें: 85 करोड़ की नेटवर्थ, 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स... फिर भी सिर्फ 9 करोड़ के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

'अल्फा' के बारे में

'अल्फा' यशराज की फीमेल लीड एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. वहीं, विलेन की भूमिका में एक्टर बॉबी देओल हैं, जिन्होंने शानदार काम किया है. फिल्म में अनिल कपूर भी हैं. दर्शकों और क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की है लेकिन फिल्म उस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई है. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 06:36 PM (IST)
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