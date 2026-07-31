ओटीटी पर छाई केके मेनन की 'आदर्श बाल विद्यालय', 45 लाख व्यूज के साथ बनाया बड़ा रिकॉर्ड

साल 2026 में OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है. नेटफ्लिक्स के अलावा दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी दमदार कंटेंट पेश कर रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' ने आते ही ओटीटी पर तहलका मचा दिया है. केके मेनन और अर्चना पूरन सिंह की इस सोशल सटायर सीरीज को प्राइम वीडियो पर दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

ओटीटी पर छाई 'आदर्श बाल विद्यालय'

ऑरमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'आदर्श बाल विद्यालय' ने अपने डेब्यू वीक में 4.5 मिलियन (45 लाख) व्यूज हासिल किए हैं. इसके साथ ही ये 2026 में किसी भी नॉन-नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सबसे बड़ी डेब्यू व्यूअरशिप वाली सीरीज बन गई है. ओवरऑल ओटीटी डेब्यू के मामले में ये नेटफ्लिक्स की 'तस्करी' के बाद दूसरे स्थान पर रही.

दर्शकों की पहली पसंद बनी 'आदर्श बाल विद्यालय'

20 से 26 जुलाई 2026 के दौरान 'आदर्श बाल विद्यालय' भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज रही. इसने 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' और 'प्रीतम एंड पेड्रो' के 4.5 मिलियन व्यूज की बराबरी की, जबकि 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' जैसी चर्चित फ्रेंचाइजी को भी पीछे छोड़ दिया. ऑरमैक्स की टॉप-5 लिस्ट में 'अब होगा हिसाब' (4 मिलियन), 'चिरैया' (3.8 मिलियन), 'मटका किंग' (3.4 मिलियन) और 'कप्तान' व 'संकल्प' (3 मिलियन) भी शामिल हैं.

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कैसी है 'आदर्श बाल विद्यालय' की कहानी?

'आदर्श बाल विद्यालय' की कहानी एक गांव के सरकारी स्कूल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां बच्चों का मन पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद और शरारतों में लगता है. स्कूल के हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अगर इस बार 10वीं का रिजल्ट अच्छा रहा तो उन्हें पत्नी के साथ विदेश घूमने का मौका मिलेगा, तो वो बच्चों को पढ़ाने में पूरी ताकत लगा देते हैं. हालांकि, स्कूल में संसाधनों की कमी और कई चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं.

'आदर्श बाल विद्यालय' में केके मेनन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह, देवेन भोजानी और प्रसन्ना बिष्ट जैसे एक्टर्स हैं. अक्षय अस्थाना और बिस्वपति सरकार ने इस सीरीज की कहनी लिखी है. इसके डायरेक्टर हिमांक गौर हैं.

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