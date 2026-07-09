'धमाल 4' रिव्यू: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और नॉनसेंस कॉमेडी पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी

इस तरह की फिल्में क्रिटिक प्रूफ होती हैं, हाल ही में 'वेलकम टू द जंगल' के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था. लोगों ने फिल्म को लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन हंसी इतनी आई कि दर्शक थिएटर तक पहुंच गए. 'धमाल 4' का बज काफी है, इसके ट्रेलर को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था. अच्छी बात ये है कि फिल्म वही डिलीवर करती है जिसका वादा ट्रेलर में किया गया था. ये पूरी तरह नॉन-सेंस, बे-सिर-पैर की कॉमेडी ऑफ एरर्स से है, दिमाग को फ्रिज में रखकर जाइए और सिर्फ एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए.

कहानी

फिल्म की कहानी एक छुपे हुए खजाने के इर्द-गिर्द घूमती है, उस खजाने को पाने की दौड़ में कई लोग शामिल हैं. रवि किशन एक पाइरेट के किरदार में उस खजाने की तलाश कर रहे हैं. अजय देवगन एक शादीशुदा महिला से शादी करने और उसके बच्चों का दिल जीतने की कोशिश में हैं और साथ ही खजाने के पीछे भी पड़े हैं. अरशद वारसी और जावेद जाफर भी उसी खजाने की खोज में जुटे हुए हैं. वहीं रितेश देशमुख एक अमीर लड़की से शादी करने के चक्कर में एक ज्यादा वजन वाली गरीब लड़की से शादी कर बैठते हैं.

फिर वो भी खजाने की रेस में शामिल हो जाते हैं, इस खजाने की तलाश में जो उटपटांग हालात और कॉमेडी पैदा होती है, वही इस फिल्म की पूरी कहानी है.

कैसी है फिल्म?

ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है जैसी इसके ट्रेलर ने वादा किया था. ये एक नॉन-सेंस कॉमेडी है> बे-सिर-पैर की कॉमेडी है और पूरी तरह कॉमेडी ऑफ एरर्स पर चलती है. इस तरह की फिल्मों को सिर्फ हंसने और एंटरटेन होने के लिए देखा जाता है. फिल्म में कई जगह आपको काफी हंसी आती है तो कुछ सीन ऐसे भी हैं जहां आपको कम हंसी आएगी लेकिन आपके आसपास बैठे लोग ठहाके लगा रहे होंगे.

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फिल्म के VFX कमजोर हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों में VFX ज्यादा मायने नहीं रखते. असली ताकत इसके किरदारों और उनके बीच होने वाली उट पटांग सिचुएशंस में है. जब इतने सारे किरदार एक साथ अजीबोगरीब हालात में फंसते हैं तो मजा आता है, लॉजिक की यहां कोई जगह नहीं है और फिल्म भी आपसे लॉजिक की उम्मीद नहीं करती. अगर आप लॉजिक ढूंढने बैठेंगे तो शायद फिल्म का मजा नहीं ले पाएंगे. हाल ही में वेलकम टू द जंगल के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला था. इस तरह की फिल्में कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा होती हैं, जहां सिनेमैटिक वैल्यू से ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है.

एक्टिंग

अजय देवगन ने अच्छा काम किया है. इस बार वह कार और बाइक की जगह व्हेल पर सवार होकर आते हैं और यह सीन ट्रेलर से ही चर्चा में रहा है. सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं जावेद जाफर. उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार लगातार हंसाने में सफल रहता है. अरशद वारसी हमेशा की तरह बेहतरीन हैं और जावेद जाफरी के साथ उनकी जोड़ी गजब की कॉमेडी पैदा करती है.

संजय मिश्रा का काम भी शानदार है और उनकी कॉमिक टाइमिंग कई दृश्यों को और मजेदार बना देती है. रवि किशन ने एक ओवर-द-टॉप किरदार निभाया है और वह भी खूब मनोरंजन करते हैं. रितेश देशमुख अपने देसी अंदाज और एक्सेंट से कई मजेदार पल लेकर आते हैं. उनकी पत्नी के किरदार में अंजलि अरोड़ा ने भी अच्छा काम किया है और अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है. बाकी कलाकार भी अपने-अपने रोल में फिट बैठते हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

इंदर कुमार ने फिल्म को उसी अंदाज में बनाया है जिसकी दर्शकों को इस फ्रेंचाइजी से उम्मीद रहती है. फिल्म की राइटिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंसाना है और कई जगह यह अपने मकसद में सफल रहती है, लेकिन राइटिंग और बेहतर हो सकती थी. VFX जरूर कमजोर हैं लेकिन अगर फिल्म आपको हंसाने में कामयाब हो जाती है तो यह कमी ज्यादा परेशान नहीं करती, निर्देशन में भी वही पुराना धमाल वाला फ्लेवर देखने को मिलता है.

कुल मिलाकर 'धमाल 4' एक ऐसी फिल्म है जो लॉजिक नहीं, एंटरटेनमेंट बेचती है. अगर आपको नॉन-सेंस कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स और ओवर-द-टॉप मनोरंजन पसंद है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है. लेकिन अगर आप कहानी, लॉजिक और कुछ नया तलाश रहे हैं तो शायद यह फिल्म आपके लिए नहीं है.



रेटिंग - 2.5 स्टार्स