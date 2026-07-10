INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Box office Collection: 6 बजे 'धमाल 4' ने 'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में

Dhamaal 4 Box office Collection: 6 बजे 'धमाल 4' ने 'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में

Dhamaal 4 Box office Collection Day 1: अजय देवगन स्टारर फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. इस फिल्म पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Jul 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

Dhamaal 4 Box office Collection Day 1:  अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' रिलीज होते ही सिनेमाघरों में छा गई है. सोशल मीडिया पर जहां लोगों ने फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पांस दिया है वहीं, क्रिटिक्स की ओर से भी इसे काफी पसंद किया गया है. फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ का बॉक्स ऑफिस पर भरपूर फायदा मिल रहा है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'धमाल 4' का ओपनिंग डे कलेक्शन (Dhamaal 4 Box office Collection Day 1)

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ओपनिंग डे पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है. इसके पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया था. फिल्म के लिए 1 लाख 8 हजार 937 टिकटों की प्री बुकिंग हुई और इसने ब्लॉक सीटों के साथ ही 6.11 करोड़ का बिजनेस किया.

- वहीं, सैकनिल्क के मुताबिक, 'धमाल 4' ओपनिंग डे के मौके पर भी अच्छी खासी कमाई कर चुकी है. शाम 6 बजे तक इसने 6.26 करोड़ की कमाई कर ली है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी भी 17% दर्ज की गई है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.

यह भी पढ़ें: 85 करोड़ की नेटवर्थ, 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स... फिर भी सिर्फ 9 करोड़ के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

'धमाल 4' ने पहले दिन 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

इसी के साथ ही अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' ने पहले दिन कमाल की कमाई के साथ ही 2026 में रिलीज हुईं 10 फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त कर दिया है. देखिए लिस्ट...

1. हॉन्टेड 3डी- 2.5 करोड़
2. मैं वापस आऊंगा- 1.15 करोड़
3. चांद मेरा दिल- 3.31 करोड़
4. पति पत्नी और वो दो- 4.38 करोड़
5. एक दिन- 1.15 करोड़
6. मर्दानी 3- 4 करोड़
7. हैप्पी पटेल- 1.25 करोड़
8. अस्सी- 1 करोड़
9. दो दीवाने सहर में- 1.25 करोड़
10. पेद्दी- 3 करोड़

यह भी पढ़ें: तीन महीने जेल में रहेंगे राजपाल यादव, चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, 7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

'धमाल' फ्रेंचाइजी के दो पार्ट से भी निकली आगे

इतना ही नहीं, 'धमाल 4' ने अपनी ही फ्रेंचाइजी की दो फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'धमाल' के पहले पार्ट ने 2.38 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था. वहीं, इसके बाद 'डबल धमाल' आई, जिसने 7.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जिसे 'धमाल 4' पछाड़ते हुए आगे निकल चुकी है. वहीं, 'टोटल धमाल' ने 16.50 कमाए थे.

'धमाल 4' के बारे में

बहरहाल, अगर 'धमाल 4' के बारे में बात की जाए तो ये हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' का चौथा सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन, संजय मिश्रा, रवि किशन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजिदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें 100 पुराने खजाने की तलाश की भागमभाग दिखाई गई है. इसे एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Niharika NM: कौन हैं निहारिका एनएम? राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में आएंगी नजर
कौन हैं निहारिका एनएम? राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में आएंगी नजर
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box office Collection: 6 बजे 'धमाल 4' ने 'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में
6 बजे 'धमाल 4' ने 'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर Dhamaal 4 ने मचाया गदर, 6 बजे तक ही कमा डाले इतने करोड़, कलेक्शन जानें
Live: बॉक्स ऑफिस पर Dhamaal 4 ने मचाया गदर, 6 बजे तक ही कमा डाले इतने करोड़, कलेक्शन जानें
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office: अजय देवगन की 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर कर रही धमाका, पढ़ें फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
अजय देवगन की फिल्म का क्या है डे-वाइज कलेक्शन? यहां जानें हर दिन का लेटेस्ट अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
बिहार
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
इंडिया
India Monsoon: देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
इंडिया
पेट्रोल-डीजल में 15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..कांग्रेस का आरोप- सरकार ने फैलाई गलत जानकारी; सुरजेवाला ने पूछे कई सवाल?
'15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..', कांग्रेस का सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप, पूछे कई सवाल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget