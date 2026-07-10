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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड85 करोड़ की नेटवर्थ, 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स... फिर भी सिर्फ 9 करोड़ के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

85 करोड़ की नेटवर्थ, 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स... फिर भी सिर्फ 9 करोड़ के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में कहा था, 'अगर 5 करोड़ का मसला होता तो 2012 में निपट जाता. इस 5 करोड़ ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है.' उन्होंने कंपनी के गलत इंटेंशन की भी बात कही थी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Jul 2026 04:26 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 अलग-अलग मामले में 3-3 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है. राजपाल की नेटवर्थ अच्छी खासी है. उन्होंने खुद बताया है कि उनके पास 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं. राजपाल यादव ने खुद कहा है कि कुछ मामले पैसे नहीं बल्कि जलन और कुंठा के हो जाते हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं उनकी नेटवर्थ और प्रोजेक्ट्स के बारे में. 

राजपाल यादव की नेटवर्थ (Rajpal Yadav Net Worth)

राजपाल यादव फिल्मों के अलावा भी रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर की कथित तौर पर 50 से 85 करोड़ रुपये के बीच नेटवर्थ है. रिपोर्ट्स की मानें तो राजपाल अपने ब्रैंड एंडोर्समेंट से एक साल में 30-35 लाख रुपये कमाते हैं. उनके पास ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.


85 करोड़ की नेटवर्थ, 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स... फिर भी सिर्फ 9 करोड़ के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

यह भी पढ़ें: तीन महीने जेल में रहेंगे राजपाल यादव, चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, 7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

फिल्मों के लिए करोड़ों रुपये लेते हैं राजपाल यादव

इसके अलावा राजपाल यादव भी एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं. न्यूज 18 शोशा की रिपोर्ट् की मानें तो उन्होंने 'भूल भुलैया 3' में छोटा पंडित के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपये चार्ज किया था. वहीं हालिया रिलीज फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए उनकी फीस के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'वेलकम टु द जंगल' के लिए 1 से 2 करोड़ जबकि 'भूत बंगला' के लिए एक्टर को 1-1.5 करोड़ रुपये मिले थे.

राजपाल यादव क्यों गए थे जेल?

राजपाल यादव ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बताया था कि उनके पास पैसा होने के बाद भी जेल क्यों गए थे? एक्टर ने कहा था, 'इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा. अगर 5 करोड़ का मसला होता तो 2012 में निपट जाता. इस 5 करोड़ ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है. उसमें ना हमारी अदालत थी उससे पहले मेरी 17 करोड़ की फिल्म डुबा दी थी,जिसमें 70 प्रतिशत फिल्म कंपनी ने देख ली थी. इसके बाद वो 5 करोड़ रुपये इसमें पड़ा था. जबकि फिल्म पर 12 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो गए थे. ये 22 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था.'

राजपाल यादव ने आगे कहा था, 'अगर हमने कोई प्रोजेक्ट साथ में किया है और इसे जब तक जनता ना नकार दे तब तक उसे नकारने का ना आपका अधिकार है ना ही मेरा. 2012 से इस 5 करोड़ का इंटेंशन क्या था.'


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'पैसे की नहीं ईगो की लड़ाई है...'

राजपाल यादव ने एक बार खुद इस बात को कहा था कि 9 करोड़ के कर्ज का विवाद नहीं बल्कि ये ईगो का मामला बन चुका है. अभिनेता ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया था कि कुछ मामले पैसों से ज्यादा जलन के हो जाते हैं. एक्टर ने कहा था, 'कभी-कभी ये सब मामला पैसों से ज्यादा जलन और कुंठा का भी हो जाता है. अगर पॉपुलैरिटी पाना था तो वो मिल गई. मैंने इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा है. मैंने वही कहा, जो उनके अपने शब्दों और घटनाक्रम में साफ दिखाई देता है.' 

इस दौरान एक्टर से समझौते के बारे में भी सवाल किया गया था तो उन्होंने साफतौर से कहा था, 'इसका अब कोई सवाल नहीं है. वो अदालत के भरोसे हैं, जो कोर्ट की ओर से कहा जाएगा वो होगा.' राजपाल ने ये भी कहा था, 'समझौता तब होता है जब लड़ाई दोनों तरफ से होती है.' उनका कहना था कि यहां तो एक तरफ से पूरी तैयारी थी. 


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राजपाल यादव के पास हैं 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स

गौरतलब है कि राजपाल यादव के पास 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद खुलासा किया था. एक्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए बताया था, 'आने वाले सालों में मेरे पास 1200 करोड़ रुपये का काम है. मेरे पास 4 एग्रीमेंट्स हैं. इसमें फिल्म ही शामिल नहीं हैं. इसमें कई प्रोजेक्ट्स 200 करोड़ के हैं और कोई 2000 करोड़ का है. इसमें कुछ फीस हैं और कुछ में शेयर है. मेरी 10 फिल्में लाइन में हैं.'

बहरहाल, अगर राजपाल यादव की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो वो 'वेलकम टी द जंगल' के अलावा 'घमासान' और सलमान खान के साथ SVC63 जैसी फिल्म में भी नजर आ सकते हैं. इसमें सलमान के साथ नयनतारा भी नजर आएंगी. इसके अलावा राजपाल के पास और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case
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