'मैथ्स हो या प्यार...एक ही इक्वेशन हैं', Prime Video की सीरीज 'मां का सम' का ट्रेलर रिलीज
Ma Ka Sum Trailer: प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज 'मां का सम' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ये एक दिल छू लेने वाली कहानी है, जहां एक मैथ्स जीनियस लड़का अपनी मां के लिए परफेक्ट पार्टनर खोजने निकलता है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों नई-नई कहानियां रिलीज हो रही हैं और दर्शक भी कुछ अलग-अलग कंटेंट देखने के लिए उत्साहित रहते हैं. इसी बीच प्राइम वीडियो अपनी नई ओरिजिनल सीरीज 'मां का सम' लेकर आ रहा है, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. ये सीरीज एक दिल को छू जाने वाली कहानी का वादा करती है, जिसमें प्यार और रिश्तों को मैथ (गणित) के नजरिए से समझाने की कोशिश की गई है. ट्रेलर में इमोशन, ह्यूमर और फैमिली बॉन्डिंग का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है, जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आ सकती है.
कैसी है सीरीज की कहानी?
सीरीज की कहानी एक 19 साल के लड़के अगस्त्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मैथ में तेज होता है और मानता है कि हर प्रॉब्लम की तरह प्यार को भी एक फॉर्मूले से समझा जा सकता है. अपनी इसी सोच के साथ वो 'प्रोजेक्ट मॉम' शुरू करता है, जिसका मकसद अपनी सिंगल मां के लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना है. उसकी मां विनिता के साथ उसका रिश्ता बहुत खास और दोस्त जैसा है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक नई मैथ्स प्रोफेसर ईरा की एंट्री होती है, जो अगस्त्य के इस मिशन में उसका साथ देती है. दोनों मिलकर एक ऐसा एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं, जो परफेक्ट मैच ढूंढ सके. यहीं से कहानी मजेदार मोड़ लेती है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है.
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सीरीज की टीम और स्टारकास्ट
बता दें, इस सीरीज का निर्देशन निकोलस खारकोंगोर ने किया है और इसमें मोना सिंह, मिहिर आहूजा, अंगीरा धर और रणवीर बरार जैसे कलाकार नजर आने वाले है. कहानी सिर्फ एक मां-बेटे के रिश्ते की बात नहीं करती, बल्कि प्यार, भरोसा और जिंदगी के उलझे पहलुओं को भी दिखाती है. ये सीरीज 3 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी और इसे हिंदी के साथ-साथ कई अन्य भाषाओं के सब-टाइटल्स में भी आसानी से देखा जा सकता है.
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Source: IOCL