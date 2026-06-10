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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफीफा वर्ल्ड कप में FIFA का मतलब क्या होता है? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते होंगे इसका पूरा नाम

फीफा वर्ल्ड कप में FIFA का मतलब क्या होता है? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते होंगे इसका पूरा नाम

फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट FIFA वर्ल्ड कप दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर FIFA का पूरा नाम क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 Jun 2026 06:43 AM (IST)
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Meaning of FIFA: FIFA का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (Federation Internationale de Football Association) है. यह नाम फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ अंग्रेजी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल होता है. यह वही संस्था है जो दुनिया भर में फुटबॉल को संचालित करती है, नियमों और बड़े टूर्नामेंटों की जिम्मेदारीयों को भी संभालती है. साल 1904, में स्थापित FIFA आज फुटबॉल की सबसे प्रभावशाली वैश्विक संस्था बन चुकी है. इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है. वर्तमान में FIFA के साथ 211 राष्ट्रीय फुटबॉल संघ जुड़े हुए हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े खेल संगठनों में शामिल करते हैं.

FIFA की सबसे चर्चित प्रतियोगिता FIFA वर्ल्ड कप है, जिसका आयोजन हर चार साल में किया जाता है. इसके अलावा संस्था FIFA महिला वर्ल्ड कप, FIFA U-20 वर्ल्ड कप, FIFA U-17 वर्ल्ड कप और FIFA क्लब वर्ल्ड कप जैसे कई बड़े टूर्नामेंट भी आयोजित करती है. सिर्फ टूर्नामेंट कराना ही FIFA का काम नहीं है. यह संस्था फुटबॉल के आधिकारिक नियमों को लागू करने और खेल में एकरूपता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी निभाती है. दुनिया के किसी भी हिस्से में खेले जाने वाले पेशेवर फुटबॉल मैच FIFA द्वारा तय नियमों के आधार पर ही संचालित होते हैं.

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इसके साथ ही FIFA दुनियाभर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ग्रासरूट प्रोग्राम, युवा खिलाड़ियों के विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश करता है. संस्था खेल में फेयर प्ले, समानता और सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने का भी काम करती है.

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Published at : 10 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Football Fifa World Cup Fifa Meaning
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