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'राजा शिवाजी' से लेकर 'सैराट' तक, वो 5 मराठी फिल्में, जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, जानें- OTT पर कहां देखें
Highest Grossing Marathi Films: सई ताम्हणकर की मराठी फिल्म 'तुंबाडची मंजुला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं उन 5 मराठी फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.
मराठी सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई दमदार फिल्में दी हैं, जिन्होंने न सिर्फ कंटेंट के दम पर दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की. इन फिल्मों की कहानियां, एक्टिंग और म्यूजिक ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. आज हम आपको ऐसी ही 5 मराठी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.
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Published at : 09 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Tags :Ved Raja Shivaji Marathi Films
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