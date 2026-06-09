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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'राजा शिवाजी' से लेकर 'सैराट' तक, वो 5 मराठी फिल्में, जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, जानें- OTT पर कहां देखें

'राजा शिवाजी' से लेकर 'सैराट' तक, वो 5 मराठी फिल्में, जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, जानें- OTT पर कहां देखें

Highest Grossing Marathi Films: सई ताम्हणकर की मराठी फिल्म 'तुंबाडची मंजुला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं उन 5 मराठी फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jun 2026 07:31 PM (IST)
Highest Grossing Marathi Films: सई ताम्हणकर की मराठी फिल्म 'तुंबाडची मंजुला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं उन 5 मराठी फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.

मराठी सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई दमदार फिल्में दी हैं, जिन्होंने न सिर्फ कंटेंट के दम पर दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की. इन फिल्मों की कहानियां, एक्टिंग और म्यूजिक ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. आज हम आपको ऐसी ही 5 मराठी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

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सबसे पहले बात करते हैं रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की, जो 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जेनेलिया देशमुख, फरदीन खान और भाग्यश्री जैसे एक्टर्स नजर आए. वहीं, फिल्म में सलमान खान के दमदार कैमियो ने दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी.
सबसे पहले बात करते हैं रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की, जो 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जेनेलिया देशमुख, फरदीन खान और भाग्यश्री जैसे एक्टर्स नजर आए. वहीं, फिल्म में सलमान खान के दमदार कैमियो ने दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी.
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सैकनिल्क के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर 117.79 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. ये मराठी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. ये फिल्म जल्द ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
सैकनिल्क के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर 117.79 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. ये मराठी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. ये फिल्म जल्द ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
Published at : 09 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Ved Raja Shivaji Marathi Films

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