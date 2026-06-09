'राजा शिवाजी' से लेकर 'सैराट' तक, वो 5 मराठी फिल्में, जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, जानें- OTT पर कहां देखें

सबसे पहले बात करते हैं रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की, जो 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जेनेलिया देशमुख, फरदीन खान और भाग्यश्री जैसे एक्टर्स नजर आए. वहीं, फिल्म में सलमान खान के दमदार कैमियो ने दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी.