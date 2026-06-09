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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'धुरंधर 2' के अलावा OTT पर क्या-क्या देख रहे लोग? तीसरे नंबर वाली सीरीज है सबसे बेस्ट

'धुरंधर 2' के अलावा OTT पर क्या-क्या देख रहे लोग? तीसरे नंबर वाली सीरीज है सबसे बेस्ट

आज हम आपके लिए भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ओटीटी टाइटल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो इन दिनों दर्शकों के बीच खूब चर्चा में हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jun 2026 09:43 PM (IST)
आज हम आपके लिए भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ओटीटी टाइटल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो इन दिनों दर्शकों के बीच खूब चर्चा में हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग थिएटर जाने के बजाय अब अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर वेब सीरीज, फिल्में और रियलिटी शोज देखना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर लोग ओटीटी पर क्या-क्या देख रहे हैं? चलिए हम बताते हैं.

1/10
ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इस वक्त भारत में ओटीटी पर सबसे ज्यादा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' देखी जा रही है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. इसे अब तक 50 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.
ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इस वक्त भारत में ओटीटी पर सबसे ज्यादा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' देखी जा रही है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. इसे अब तक 50 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.
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दूसरे नंबर पर है क्रिकेट सीरीज: इंडिया वर्सस अफगानिस्तान. इस आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसे अब तक 5.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
दूसरे नंबर पर है क्रिकेट सीरीज: इंडिया वर्सस अफगानिस्तान. इस आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसे अब तक 5.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
Published at : 09 Jun 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar 2 Made In India A Titan Story

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