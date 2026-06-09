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'धुरंधर 2' के अलावा OTT पर क्या-क्या देख रहे लोग? तीसरे नंबर वाली सीरीज है सबसे बेस्ट
आज हम आपके लिए भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ओटीटी टाइटल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो इन दिनों दर्शकों के बीच खूब चर्चा में हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग थिएटर जाने के बजाय अब अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर वेब सीरीज, फिल्में और रियलिटी शोज देखना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर लोग ओटीटी पर क्या-क्या देख रहे हैं? चलिए हम बताते हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 09:43 PM (IST)
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