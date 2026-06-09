'धुरंधर 2' के अलावा OTT पर क्या-क्या देख रहे लोग? तीसरे नंबर वाली सीरीज है सबसे बेस्ट

ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इस वक्त भारत में ओटीटी पर सबसे ज्यादा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' देखी जा रही है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. इसे अब तक 50 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.