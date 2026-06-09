पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन पर बनीं बॉयोग्राफिकल हॉलीवुड फिल्म 'माइकल' दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन कर रही है. जाफर जैक्सन स्टारर और एंटोइन फूक्वा के निर्देशन में बनी ये बायोपिक 1 बिलियन डॉलर की कमाई के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म में माइकल जैक्सन के बचपन, जैक्शन 5 के साथ उनके सफर और सुपरस्टार बनने तक की कहानी को दिखाया गया है. वहीं अब ये ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है.

ओटीटी पर रिलीज हुई 'माइकल'

सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद 'माइकल' अब ओटीटी पर भी देखने के लिए अवेलेबल हो गई है. हालांकि, फिल्म फिलहाल सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में नहीं देखी जा सकती. भारत में अमेजन प्राइम वीडियो पर इसे 399 रुपये के रेंटल प्राइज के साथ देखा जा सकता है, जहां दर्शकों को कुछ एक्सक्लूसिव बोनस कंटेंट भी मिलेगा. वहीं, 'बुकमाईशो स्ट्रीम' पर फिल्म 499 रुपये के रेंटल प्राइज पर अवेलेबल है. खास बात ये है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी मौजूद है. दर्शक इसे अपनी पसंदीदा भाषा में भी देख सकते हैं.

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ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद 'माइकल' का थिएटर रन अभी भी जारी है. हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों में दर्शक अब भी इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं. जो दर्शक इसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में देखने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल फिल्म केवल रेंटेड ही अवेलेबल कराई गई है.

'माइकल' के बारे में

'माइकल' 24 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में जाफर जैक्सन लीड रोल में नजर आए है. इसके अलावा निया लॉन्ग, जूलियानो वाल्डी और कोलमैन डोमिंगो जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म सिर्फ माइकल जैक्सन के संगीत सफर को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार से जुड़े उतार-चढ़ाव भरे रिश्तों को भी दिखाती है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई और इसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला.

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