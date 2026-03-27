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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर तहलका मचा रही 1 घंटे 22 मिनट की ये हॉरर फिल्म, हर सीन में छुपा है खौफ, जाने कहां हो रही स्ट्रीम

ओटीटी पर तहलका मचा रही 1 घंटे 22 मिनट की ये हॉरर फिल्म, हर सीन में छुपा है खौफ, जाने कहां हो रही स्ट्रीम

Horro Film Ott: आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके हर एक सीन में खौफ भरा है. ये हॉरर फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है. आइए जानते हैं कौन सी है ये फिल्म.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 27 Mar 2026 02:06 PM (IST)
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अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं, जो सिर्फ 1 घंटे 22 मिनट की है लेकिन हर सीन में ऐसा खौफ छुपा है कि आपका दिल दहल जाएगा. ये फिल्म है क्रीप, जो ओटीटी पर मौजूद है. आइए जानते हैं कि इसे आप ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

फिल्म की कास्ट

  • क्रीप 2014 में बनी एक अमेरिकी फाउंड फ़ुटेज साइकोलॉजिकल हॉरर फ़िल्म है.
  • फिल्म का निर्देशन पैट्रिक ब्राइस ने किया है. यह उनकी पहली निर्देशित फ़िल्म है.
  • फिल्म की कहानी ब्राइस और मार्क डुप्लस ने लिखी है.
  • फ़िल्म में पैट्रिक ब्राइस और मार्क डुप्लस ही लीड रोल में हैं.

फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी आरोन (पैट्रिक ब्राइस) नाम के एक वीडियोग्राफर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 'क्रेग्सलिस्ट' पर एक ऑनलाइन एड देखकर एक दूरदराज के पहाड़ी घर में काम करने जाता है. वहां उसकी मुलाकात जोसेफ (मार्क डुप्लास) से होती है, जो दावा करता है कि उसे कैंसर है और वह अपने अजन्मे बच्चे के लिए अपनी यादों का एक वीडियो बनाना चाहता है.

जैसे-जैसे दिन बीतता है, जोसेफ की हरकतें अजीब और डरावनी होने लगती हैं. फिल्म में जोसेफ का किरदार बहुत ही रहस्यमयी और डरावना दिखाया गया है, जो दर्शकों को आखिरी तक उलझाए रखता है. फिल्म में हर एक सीन में खौफ भरा है. बता दें फिल्म की सफलता के बाद साल 2017 में इसका सीक्वल भी आया क्रीप 2, जिसे दर्शको से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिला.

ओटीटी पर देखें यहां
बता दें, 1 घंटे 22 मिनट की इस हॉरर फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी देख सकते हैं ये फिल्म साल 2015 में नेटफ्लिक्स रिलीज हुई थी. इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है. अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ नया या डरावना देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
OTT Horror Film Creep
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