अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं, जो सिर्फ 1 घंटे 22 मिनट की है लेकिन हर सीन में ऐसा खौफ छुपा है कि आपका दिल दहल जाएगा. ये फिल्म है क्रीप, जो ओटीटी पर मौजूद है. आइए जानते हैं कि इसे आप ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

फिल्म की कास्ट

क्रीप 2014 में बनी एक अमेरिकी फाउंड फ़ुटेज साइकोलॉजिकल हॉरर फ़िल्म है.

फिल्म का निर्देशन पैट्रिक ब्राइस ने किया है. यह उनकी पहली निर्देशित फ़िल्म है.

फिल्म की कहानी ब्राइस और मार्क डुप्लस ने लिखी है.

फ़िल्म में पैट्रिक ब्राइस और मार्क डुप्लस ही लीड रोल में हैं.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी आरोन (पैट्रिक ब्राइस) नाम के एक वीडियोग्राफर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 'क्रेग्सलिस्ट' पर एक ऑनलाइन एड देखकर एक दूरदराज के पहाड़ी घर में काम करने जाता है. वहां उसकी मुलाकात जोसेफ (मार्क डुप्लास) से होती है, जो दावा करता है कि उसे कैंसर है और वह अपने अजन्मे बच्चे के लिए अपनी यादों का एक वीडियो बनाना चाहता है.

जैसे-जैसे दिन बीतता है, जोसेफ की हरकतें अजीब और डरावनी होने लगती हैं. फिल्म में जोसेफ का किरदार बहुत ही रहस्यमयी और डरावना दिखाया गया है, जो दर्शकों को आखिरी तक उलझाए रखता है. फिल्म में हर एक सीन में खौफ भरा है. बता दें फिल्म की सफलता के बाद साल 2017 में इसका सीक्वल भी आया क्रीप 2, जिसे दर्शको से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिला.

ओटीटी पर देखें यहां

बता दें, 1 घंटे 22 मिनट की इस हॉरर फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी देख सकते हैं ये फिल्म साल 2015 में नेटफ्लिक्स रिलीज हुई थी. इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है. अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ नया या डरावना देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.