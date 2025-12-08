'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' को ओटीटी पर खूब देखा जा रहा, मनोज बाजपेयी की 'फैमिली मैन 3' पीछे हो गई

इंडिया में ओटीटी को लेकर ऑडियंस का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है. थिएटर्स की तरह ही आए दिन ओटीटी पर भी कई जबरदस्त सीरीज और शो रिलीज होते हैं. आज बात करेंगे उन सीरीज के बारे में जिन्होंने 1 से लेकर 7 दिसंबर तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपना जलवा बिखेरा. जानें उन टॉप 5 सीरीज के बारे में.

ओटीटी पर इन सीरीज को मिले सबसे ज्यादा व्यूज

1. स्ट्रेंजर थिंग्स 5

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर हॉलीवुड की इस मच अवेटेड सीरीज का नाम है. ये एक्शन पैक्ड सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जिसका दर्शकों ने बेसब्री से इंतजार किया था. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार बीते हफ्ते इस शो को 5 मिलियन व्यूज मिले.



2. द फैमिली मैन सीजन 3

मनोज बाजपेयी के भी इस स्पाई को सीरीज का फैंस ने लंबे समय से इंतजार किया और फाइनली नया सीजन चार साल बाद रिलीज हुआ. प्राइम वीडियो पर दर्शकों ने नए सीजन को उतना ही प्यार दिया जितना कि बाकी सीजन्स को. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक 1 से लेकर 7 दिसंबर तक इसे 4.2 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया.



3. औकात के बाहर

एल्विश यादव की ये सीरीज एम एक्स प्लेयर पर 19 नवंबर से स्ट्रीम कर रही है. इसके जरिए एल्विश यादव ने एक्टिंग की दुनिया में अपना डेब्यू किया. उनका ये अनोखा अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. व्यूअरशिप के मामले में एल्विश यादव स्टारर ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इसे 1.6 मिलियन व्यूज मिले.







4. दिल्ली क्राइम सीजन 3

शेफाली शाह के इस क्राइम सस्पेंस थ्रिलर को भी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला. 13 नवंबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इस बार इसमें हुमा कुरैशी को भी अहम रोल में देखा गया. हमेशा की तरह के बार भी शेफाली शाह ने वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार बीते हफ्ते इस सीरीज को 1.5 मिलियन व्यूज मिले.



5. महाभारत : एक धर्मयुद्ध

इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर इस सीरीज का नाम है जिसमें किसी एक्टर को देखा ही नहीं गया. 25 अक्टूबर से इसने व्यूअरशिप लिस्ट में अपनी जगह बनाई रखी है. पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मेकर्स ने इसकी रचना की और बीते हफ्ते ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इसे 1.4 मिलियन व्यूज मिले.