अरमान मलिक संग पायल मलिक ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पेंटेड बेली ने खींचा ध्यान
Payal Malik Flaunts Baby Bump: अरमान मलिक के साथ पायल मलिक ने अपनी बेबी बंप फ्लॉन्ट की. उनकी पेंटेड बेली और स्टाइलिश लुक ने फैंस का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस लुक वायरल हो रहा है
अरमान मलिक की जिंदगी में एक बार फिर खुशियों का बड़ा पल आने वाला है. ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ से सुर्खियों में आए अरमान की पहली वाइफ पायल मलिक तीसरी बार मां बनने जा रही हैं. इस खास फेज में पायल खुद को पूरी तरह खुश और रिलैक्स रख रही हैं.
Published at : 08 Jan 2026 06:48 PM (IST)
Tags :Armaan Malik Payal Malik
