हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीअरमान मलिक संग पायल मलिक ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पेंटेड बेली ने खींचा ध्यान

अरमान मलिक संग पायल मलिक ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पेंटेड बेली ने खींचा ध्यान

Payal Malik Flaunts Baby Bump: अरमान मलिक के साथ पायल मलिक ने अपनी बेबी बंप फ्लॉन्ट की. उनकी पेंटेड बेली और स्टाइलिश लुक ने फैंस का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस लुक वायरल हो रहा है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Jan 2026 06:48 PM (IST)
अरमान मलिक की जिंदगी में एक बार फिर खुशियों का बड़ा पल आने वाला है. ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ से सुर्खियों में आए अरमान की पहली वाइफ पायल मलिक तीसरी बार मां बनने जा रही हैं. इस खास फेज में पायल खुद को पूरी तरह खुश और रिलैक्स रख रही हैं.

पायल मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना बेबी फ्लॉन्ट करते अपनी कुछ खास तस्वीरें शेयर कीं. इसमें उनका स्टाइल और अंदाज देखते ही बन रहा है.
फोटो में पायल ने बेबी बंप को पेंट किया हुआ है. जिस पर क्यूट स्माइली बनी हुई है. वहीं अरमान प्यार भरे अंदाज में उनके साथ पोज देते हुए दिख रहे हैं. कपल की यह क्यूट तस्वीर उनके घर आने वाली नई खुशियों की ओर इशारा कर रही है
Published at : 08 Jan 2026 06:48 PM (IST)
