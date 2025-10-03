ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+,अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा

बीते कई सालों से ऑडिएंस ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्यादा पसंद किया है. आज इसी ओटीटी पर पर एक से बढ़कर एक कई तरह के बढ़िया कंटेंट देख सकते हैं. वैसे तो यहां आपको कई सारे बेहतरीन सीरीज और फिल्मों के ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको तलाश है कुछ हट के और कुछ बेहतर की तो दिए गए लिस्ट के इन सीरीज को एक बार जरूर देखें.

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मस्ट वॉच हैं ये सीरीज

आज हम आपको जिन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे उनकी कहानी तो दिलचस्प है ही लेकिन इसके साथ सीरीज के किरदारों को भी बहुत पसंद किया गया है. इतना ही नहीं आईएमडीबी पर इन वेब सीरीज की रेटिंग भी 9+ है. इसलिए इन शोज को तो आपको जरूर देखना चाहिए. यहां है लिस्ट.

1. स्कैम 1992 : द हर्षद मेहता स्टोरी

प्रतीक गांधी की ये सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी. इस सीरीज की कहानी इंडियन स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की कहानी दिखाई गई है जिन्होंने अकेले ही स्टॉक मार्केट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था. इस वेब सीरीज के जरिए प्रतीक गांधी के पॉपुलैरिटी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ था.

स्कैम 1992 के स्टारकास्ट पर गौर करें तो इसमें प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का लीड किरदार निभाया था. इसके अलावा श्रेया धनवंतरी, हेमंत खेर, अंजली बरोट, रजत कपूर, मिथिलेश चतुर्वेदी संग कई कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई. वहीं इस वेब सीरीज को आईएमडीबी ने 9.2 की रेटिंग दी है. अब तो इसे एकबार जरूर देखना बनता है. इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

2. एस्पिरेंट्स

10 एपिसोड्स वाली टीवीएफ की ये सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी तीन दोस्त और यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम के इर्द–गिर्द घूमती है. अभिलाष थपियाल, शिवांकित सिंह परिहार, नवीन कस्तूरिया और नमिता दुबे ने लीड किरदार निभाया. सीरीज को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला था. 9.1 की आईएमडीबी रेटिंग वाली इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

3. गुल्लक

मिडल क्लास फैमिली की कहानियों को बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने पेश करने वाली ये सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी. अब तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं और चारों को ही दर्शकों ने बहुत पसंद किया है. मिश्रा परिवार का मजाकिया अंदाज, उनकी नोक-झोंक और एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान ने दर्शकों के दिल में अमिट छाप छोड़ी है. जमील खान, वैभव राज गुप्ता, गीतांजलि कुलकर्णी, हर्ष मायर और सुनीता राजवार ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. आईएमडीबी पर इस सीरीज को 9.1 रेटिंग प्राप्त है. इस वेब सीरीज को आप सोनी लिव पर जरूर देखें.

4. टीवीएफ पीचर्स

इस वेब सीरीज का पहला सीजन 2015 में रिलीज हुआ था. उसके बाद मेकर्स ने दूसरा सीजन तीन साल पहले यानी 2022 में रिलीज हुआ. इसकी कहानी तीन यंग एंटरप्रेन्योर्स की है जो अपना जॉब छोड़ खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. नवीन कस्तूरिया, अरुणाभ कुमार और अभय महाजन के इस शो को आईएमबीडी पर 9.1 रेटिंग मिली है. दूसरे सीजन में जीतेन्द्र कुमार भी इस सीरीज का हिस्सा बने थे. 'पीचर्स' के दोनों सीजन आप जी 5 पर देख सकते हैं.

5. पंचायत

2020 में रिलीज हुई इस सीरीज के अब तक कुल चार सीजन आ चुके हैं और चारों को ऑडियंस ने भर–भर के प्यार दिया है. फुलेरा नाम के छोटे से गांव की कहानी और वहां की राजनीति को पेश करने वाली इस सीरीज में सभी किरदारों को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है.

जितेंद्र कुमार, रघबीर यादव, नीना गुप्ता, फैसल मालिक, चंदन रॉय, सुनीता राजवार ने अपने किरदारों को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि उन्हें जिया भी है. आईएमडीबी पर इस सीरीज को 9.1 की रेटिंग प्राप्त है. पंचायत के सभी सीजन को आप प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.