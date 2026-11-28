आयुष्मान खुराना अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा कुछ अलग कहानियां और अनोखे किरदार लेकर आते रहे हैं. कभी वो कॉमेडी से दर्शकों को हंसाते हैं, तो कभी गंभीर मुद्दों पर बनी फिल्मों से सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों वो सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनके साथ शरवरी नजर आ रही हैं.

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आयुष्मान की एक्टिंग और फिल्म की कहानी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपको भी 'ये प्रेम मोल लिया' में आयुष्मान की एक्टिंग पसंद आई है, तो उनकी ये 5 शानदार फिल्में ओटीटी पर जरूर देखनी चाहिए.

'बधाई हो'

आयुष्मान खुराना की बेहतरीन फिल्मों में 'बधाई हो' का नाम जरूर आता है. ये एक ऐसे परिवार की कहानी है, जिसमें अधेड़ उम्र में मां के गर्भवती होने की खबर से घर में हलचल मच जाती है. फिल्म में आयुष्मान ने नकुल कौशिक का किरदार निभाया है, जबकि नीना गुप्ता उनकी मां और गजराज राव पिता की भूमिका में नजर आए हैं.

सान्या मल्होत्रा, सुरेखा सीकरी और शार्दुल राणा भी फिल्म का हिस्सा हैं. अमित शर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म 18 अक्टूबर 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'दम लगा के हईशा'

अगर आपको हल्की-फुल्की और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी देखना पसंद है, तो 'दम लगा के हईशा' आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. फिल्म में आयुष्मान खुराना ने प्रेम प्रकाश तिवारी और भूमि पेडनेकर ने संध्या का किरदार निभाया है. कहानी एक ऐसे कपल की है, जिनकी अरेंज मैरिज होती है, लेकिन दोनों की सोच और पसंद एक-दूसरे से काफी अलग होती है.

शरत कटारिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी. इसमें संजय मिश्रा, सीमा पाहवा और शीबा चड्ढा भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

'अंधाधुन'

आयुष्मान खुराना की सबसे शानदार फिल्मों में 'अंधाधुन' भी शामिल है. ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आयुष्मान ने आकाश नाम के एक पियानो वादक का किरदार निभाया है, जो खुद को नेत्रहीन बताता है. उसकी जिंदगी में तब बड़ा मोड़ आता है, जब वो एक ऐसे मामले में उलझ जाता है, जिसका सच जानना उसके लिए मुश्किल हो जाता है.

फिल्म में तब्बू और राधिका आप्टे भी अहम भूमिकाओं में नजर आई हैं. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 5 अक्टूबर 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'बरेली की बर्फी'

रोमांस और कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए आयुष्मान खुराना की 'बरेली की बर्फी' भी एक शानदार फिल्म है. इसमें आयुष्मान ने चिराग दुबे का किरदार निभाया है, जबकि कृति सेनन बिट्टी और राजकुमार राव प्रीतम विद्रोही की भूमिका में नजर आए हैं.

फिल्म की कहानी बरेली में रहने वाली बिट्टी की है, जिसे एक किताब पढ़ते हुए लगता है कि उसकी कहानी उसी की जिंदगी पर आधारित है. इसके बाद वो किताब के लेखक की तलाश शुरू कर देती है. अश्विनी अय्यर तिवारी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 18 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी. इसमें पंकज त्रिपाठी और सीमा पाहवा भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और जी5 पर उपलब्ध है.

'बाला'

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बाला' भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें उन्होंने बाल झड़ने की समस्या से परेशान एक युवक का किरदार निभाया है, जो अपने लुक और समाज की सोच को लेकर आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है. फिल्म में भूमि पेडनेकर ने लतिका और यामी गौतम ने परी का किरदार निभाया है.

इनके अलावा सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. अमर कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म 7 नवंबर 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.