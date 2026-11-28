हॉलीवुड की फिल्मों में सस्पेंस, रोमांच और जबरदस्त ट्विस्ट देखने का अलग ही मजा है. अगर आप भी इस वीकेंड कुछ ऐसा ही देखने का प्लान बना रहे हैं, तो जियोहॉटस्टार पर मौजूद ये 5 शानदार थ्रिलर फिल्में आपकी छुट्टी को मजेदार बना सकती हैं.

इन फिल्मों की कहानियां आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बांधे रखेंगी. ऐसे में घर बैठे बोरियत दूर करने के लिए इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें. इन सारी फिल्मों को आईएडीबी पर भी शानदार रेटिंग मिली है.

शटर आइलैंड

साल 2010 में आई 'शटर आइलैंड' एक हॉरर, मिस्ट्री फिल्म है. इसकी कहानी एक ऐसे शख्स की है जो खुद को जासूस समझकर एक मानसिक अस्पताल में लापता मरीज को ढूंढने जाता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो खुद ही उस अस्पताल का सबसे खतरनाक मरीज है. इस फिल्म को IMDB पर 8.2 की रेटिंग मिली है.

गेट आउट

'गेट आउट' साल 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म है. इसकी कहानी क्रिस नाम के एक युवक की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने जाता है. वहां उसे कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं और धीरे-धीरे एक डरावना सच सामने आता है. इस फिल्म को IMDB पर 7.8 की रेटिंग मिली है.

द डार्क नाइट

ये फिल्म बैटमैन की कहानी है, जो गोथम शहर को अपराधियों से बचाने की कोशिश करता है. लेकिन उसकी जिंदगी में उस वक्त बड़ा तूफान आ जाता है, जब जोकर नाम का खतरनाक अपराधी शहर में आतंक मचाने लगता है. इसे IMDB पर 9.1 की रेटिंग मिली है.

जोकर

क्राइम थ्रिलर फिल्म 'जोकर' साल 2019 में रिलीज हुई थी. ये आर्थर फ्लेक नाम के एक शख्स की कहानी है, जो हास्य कलाकार बनना चाहता है. लेकिन समाज से मिलने वाले अपमान और अकेलेपन के कारण वो धीरे-धीरे एक खतरनाक अपराधी बन जाता है. इसकी IMDB रेटिंग 8.3 है.

इंसेप्शन

साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'इंसेप्शन' एक साई-फाई और एक्शर थ्रिलर है. ये डोम कॉब नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी है, जो लोगों के सपनों में जाकर उनके दिमाग से जरूरी जानकारी चुराता है. लेकिन एक दिन उसे किसी के दिमाग में एक नया विचार डालने का खतरनाक काम मिलता है, जो उसकी जिंदगी बदल देता है. इसे IMDB पर 8.8 की रेटिंग मिली है.