भारत में पाकिस्तानी शोज और सीरीज को काफी पसंद किया जाता है, वहीं पाकिस्तान में भी भारतीय सीरीज और शोज का खूब क्रेज देखने को मिलता है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरजी 'ढिंढोरा 2' पाकिस्तान में लोगों को खूब पसंद आ रही है.

ऐसे में आइए जानते हैं पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर कौन-सी भारतीय शोज टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

'ढिढोंरा 2'

भुवन बाम की ये कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 20 नवंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ये पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इसमें भुवन बाम टीटू मामा समेत कई किरदार निभा रहे हैं, जिनकी जिंदगी में इस बार 11 करोड़ रुपये के नुकसान के बाद नई मुश्किलें आती हैं.

'द बॉडी'

दूसरे नंबर पर मिस्ट्री और हॉरर सीरीज 'द बॉडी' है, जो 11 नवंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसकी कहानी लड़कियों के एक डांस ग्रुप की है, जहां एक रस्म के दौरान हुई अजीब घटना के बाद कई लड़कियों को भविष्य से जुड़े रहस्यमयी संकेत मिलने लगते हैं.

'डेड-एंड जॉब'

ये साउथ कोरियन हॉरर सीरीज 30 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसकी कहानी एक कर्ज में डूबे युवक की है, जो ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक ऐसी एजेंसी में काम करने लगता है, जहां हर काम उसकी जान के लिए खतरा बन जाता है.

'अक्का: द प्रोटेक्टर्स'

ये थ्रिलर सीरीज लिस्ट में चौथे नंबर पर है. इसमें कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और तन्वी आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी महिलाओं के शासन वाले एक राज्य की है, जहां भवानी को रुद्र नाम की विद्रोही से अपनी सत्ता और विरासत बचानी है.

'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2'

'इंडियाज गॉट लेटेंट' कॉमेडियन समय रैना का एक कॉमेडी-टैलेंट शो है, जहां लोग मंच पर अपना अनोखा या अजीब टैलेंट दिखाते हैं और जजों के साथ उनकी मजेदार बातचीत होती है. ये पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स ट्रेडिंग लिस्ट नें पांचवे नंबर पर है.

स्पाई थ्रिलर सीरीज 'ब्लैक डव्स सीजन 2' ट्रेडिंग लिस्ट में छठे नंबर पर है. 'ल्यूपिन पार्ट 4' एक फ्रेंच क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रही ही. रियलिटी शो 'रोडीज रिबर्थ सीजन 21' पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स ट्रेडिंग लिस्ट में आंठवें नंबर पर है. कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 5 नौवें नंबर पर है. वहीं 10वें पर क्राइम थ्रिलर सीरीज 'द ब्लू रोड' ट्रेंड कर रही है.