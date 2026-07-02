317% प्रॉफिट से मेकर्स के किया मालामाल, अब ये तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म OTT पर काट रही बवाल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीतमिल की इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने OTT पर मचाया गदर, इसके सामने 'भूत बंगला' और 'राजा शिवाजी' भी पड़े फीके

तमिल की इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने OTT पर मचाया गदर, इसके सामने 'भूत बंगला' और 'राजा शिवाजी' भी पड़े फीके

Most watched Movie On Netflix: तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लास्ट' को ओटीटी पर खूब देखा जा रहा है. फिल्म को 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर द रिवेंज' ज्यादा व्यूज मिले हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Jul 2026 06:11 PM (IST)
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Most watched Movie On Netflix: ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज होती हैं. इसमें कई तो महीनों तक ट्रेंड करती हैं तो कई आकर भी चली जाती हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसे बंपर व्यूज मिले हैं. व्यूज के मामले में इसने 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर द रिवेंज' जैसी फिल्मों को भी पछाड़ दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, तमिल की जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें अर्जुन सरजा जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. फिल्म को थिएटर पर भी काफी पसंद किया गया है. अब ये ओटीटी पर आई है तो इसे यहां पर भी दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है. इसका टाइटल 'ब्लास्ट' है. जैसे इसका टाइटल 'ब्लास्ट' है ठीक वैसे ही इसने बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट भी किया है. 

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'ब्लास्ट' को कितना मिला व्यूज?

तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लास्ट' ओटीटी पर आने के बाद से नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है. ये नॉन इंग्लिश भाषा में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. वहीं, अगर फिल्म के व्यूज के बारे में बात की जाए तो नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को पहले हफ्ते में 44 लाख व्यूज मिले हैं. जबकि इसे 1,03, 00, 000 घंटे देखा गया है. वहीं, अगर इसके मुकाबले 'राजा शिवाजी' को फर्स्ट वीक 8 लाख, 'भूत बंगला' को तीसरे हफ्ते 15 लाख और 'धुरंधर द रिवेंज' को 5वें हफ्ते 12 लाख व्यूज मिले हैं.


तमिल की इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने OTT पर मचाया गदर, इसके सामने 'भूत बंगला' और 'राजा शिवाजी' भी पड़े फीके

'ब्लास्ट' का बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट

बहरहाल, अगर फिल्म 'ब्लास्ट' के बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 75.20 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 52.94 करोड़ और ओवरसीज 14.40 करोड़ रहा था. वहीं, कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 18 करोड़ रहा था. जबिक फिल्म का ग्रॉस कनेक्शन 75.20 करोड़ रहा और इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट 317.78% रहा है.

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'ब्लास्ट' के बारे में

इसके साथ ही अगर फिल्म 'ब्लास्ट' के बारे में बात की जाए तो ये 2 घंटे 22 मिनट की रन टाइम वाली एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक्शन के साथ ही मार्शल आर्ट्स देखने के लिए भी मिलता है. इसमें अर्जुन सरजा जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस अभिरामी और प्रीति मुखुंधन जैसे कलाकार भी लीड रोल में हैं. इसमें एक फैमिली की कहानी को दिखाया गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 06:00 PM (IST)
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