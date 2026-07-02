317% प्रॉफिट से मेकर्स के किया मालामाल, अब ये तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म OTT पर काट रही बवाल

Most watched Movie On Netflix: ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज होती हैं. इसमें कई तो महीनों तक ट्रेंड करती हैं तो कई आकर भी चली जाती हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसे बंपर व्यूज मिले हैं. व्यूज के मामले में इसने 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर द रिवेंज' जैसी फिल्मों को भी पछाड़ दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, तमिल की जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें अर्जुन सरजा जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. फिल्म को थिएटर पर भी काफी पसंद किया गया है. अब ये ओटीटी पर आई है तो इसे यहां पर भी दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है. इसका टाइटल 'ब्लास्ट' है. जैसे इसका टाइटल 'ब्लास्ट' है ठीक वैसे ही इसने बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट भी किया है.

यह भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'

'ब्लास्ट' को कितना मिला व्यूज?

तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लास्ट' ओटीटी पर आने के बाद से नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है. ये नॉन इंग्लिश भाषा में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. वहीं, अगर फिल्म के व्यूज के बारे में बात की जाए तो नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को पहले हफ्ते में 44 लाख व्यूज मिले हैं. जबकि इसे 1,03, 00, 000 घंटे देखा गया है. वहीं, अगर इसके मुकाबले 'राजा शिवाजी' को फर्स्ट वीक 8 लाख, 'भूत बंगला' को तीसरे हफ्ते 15 लाख और 'धुरंधर द रिवेंज' को 5वें हफ्ते 12 लाख व्यूज मिले हैं.





'ब्लास्ट' का बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट

बहरहाल, अगर फिल्म 'ब्लास्ट' के बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 75.20 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 52.94 करोड़ और ओवरसीज 14.40 करोड़ रहा था. वहीं, कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 18 करोड़ रहा था. जबिक फिल्म का ग्रॉस कनेक्शन 75.20 करोड़ रहा और इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट 317.78% रहा है.

यह भी पढ़ें: 2026 की तेलुगु मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, प्रभास-चिरंजीवी भी नहीं दे पाए मात, कमाया था 1291% प्रॉफिट

'ब्लास्ट' के बारे में

इसके साथ ही अगर फिल्म 'ब्लास्ट' के बारे में बात की जाए तो ये 2 घंटे 22 मिनट की रन टाइम वाली एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक्शन के साथ ही मार्शल आर्ट्स देखने के लिए भी मिलता है. इसमें अर्जुन सरजा जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस अभिरामी और प्रीति मुखुंधन जैसे कलाकार भी लीड रोल में हैं. इसमें एक फैमिली की कहानी को दिखाया गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है.