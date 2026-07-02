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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मां है ना' के विनर बने कुशल तंवर, रोडीज और स्प्लिट्सविला के बाद लगाई हैट्रिक

'मां है ना' के विनर बने कुशल तंवर, रोडीज और स्प्लिट्सविला के बाद लगाई हैट्रिक

'मां है ना' रियलिटी शो खत्म हो गया है. शो को अपना विनर मिल गया है. कुशल तंवर उर्फ गुल्लू शो के विनर बने हैं. शो जीतने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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शो 'मां है न' को विनर मिल गया है. कुशल तंवर उर्फ गुल्लू शो के विनर बन गए हैं. शो जी 5 पर आ रहा था. शो के ग्रैंड फिनाले में थ्री कोर्स मील तैयार करनी थी, इसमें पनीर टिक्का, पराठा और जलेबी बनानी थी. होस्ट शिल्पा शेट्टी को गुल्लू की डिश बहुत पसंद आई. शिल्पा ने जमकर उनकी तारीफ की.

शो जीतने के बाद गुल्लू ने कहा ये

गुल्लू ने कहा, ''मां है न' का पहला सीजन जीतना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. मुझे इस शो में मेरी मां के साथ समय बिताने का मौका मिला और ये एक्सपीरियंस बहुत खास है. य जर्नी सिर्फ चैलंजस क बार मं नहीं है. ये प्यार, ताकत और त्याग के बार मं है जो हमारी मां हर दिन करती है. हर टास्क न मुझ कुछ अलग सिखाया और हर जीत अधूरी लगती है जब तक उसे मां के साथ शेयर न की जाए. इस ट्रॉफी को जीतना बहुत शानदार फीलिंग है और सबसे बड़ा प्राइज मनी वो है यादं बनाना.  अब मां क साथ इसे जीतना कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस है. मैं सभी का आभारी हूं जिन्होंने प्यार दिखाया.'

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इस शो की थीम में सभी कंटेस्टेंट्स को अपनी मां के साथ कुकिंग करनी थी. शो की जर्नी काफी इमोशन्स से भरी रही. शो को शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया. शो के सारे एपिसोड आप जी 5 पर देख सकते हैं.

बता दें कि कुशल तंवर रियलिटी शोज के बादशाह हैं. उन्होंने रोडीज XX, स्प्लिट्सविला X6 के विनर रह चुके हैं. गुल्लू ने शो जीतने के बाद पोस्ट भी शेयर की. उन्होंने लिखा- रोडीज,  स्प्लिट्सविला और अब ये ट्रॉफी. हैट्रिक पूरी हुई. पहली दो जीत ने मुझे गर्व महसूस करवाया. लेकिन इस शो के साथ दिल जीत गया. कहां से कहां आ गए और मां की आंखों की खुशी देखकर लग रहा है कि सबकुछ लायक था.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Kushal Tanwar Maa Hai Na Season 1
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