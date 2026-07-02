Box office Collection: 2026 के 6 महीने बीत गए हैं और इस बीच ढेरों फिल्में रिलीज हुईं. इसमें कई हिट तो कई फ्लॉप रहीं. इस साल साउथ की फिल्मों का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की छोटे बजट की फिल्मों ने प्रॉफिट कमाया. ऐसे में आपको 2026 की तेलुगु की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसने प्रभास और चिरंजीवी की फिल्मों से ज्यादा प्रॉफिट कमाया था.

दरअसल, तेलुगु की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, वो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन अश्विन चंद्रशेखर ने किया है. इसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है ना ही इसका बहुत बड़ा बजट है. फिर भी इस फिल्म को थिएटर से लकर ओटीटी तक पर लोगों ने काफी पसंद किया. ये इस साल की तेलुगु की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म रही. इस फिल्म का टाइटल 'कपल फ्रेंडली' है.

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'कपल फ्रेंडली' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

'कपल फ्रेंडली' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 13.91 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 10.84 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 1.60 करोड़ कमा लिए थे. फिल्म ने तेलुगु में अच्छा खासा बिजनेस किया.

'कपल फ्रेंडली' ने कमाया था 1291% प्रॉफिट

इसी के साथ ही अगर तेलुगु फिल्म 'कपल फ्रेंडली' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट 1 करोड़ था जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 13.91 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म ने 1291% प्रॉफिट कमाया है. इतना प्रॉफिट तो चिरंजीवी और और प्रभास की फिल्म भी नहीं कर पाई.

कोईमोई के अनुसार, चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकरवरा प्रसाद गारु' आई, जिसने 300.79 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और प्रभास की 'द राजा साब' आई थी, जो 206.57 करोड़ कमाकर भी इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाई थी.

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'कपल फ्रेंडली' के बारे में

बहरहाल, फिल्म 'कपल फ्रेंडली' के बारे में बात की जाए तो ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इसमें रिश्तों और लिव इन रिलेशनशिप के साथ ही करियर के संघर्ष को दिखाया गया है. फिल्म में काफी ट्विस्ट और टर्न्स भी आते हैं. ये एक बेहतरीन तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. वैसे फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों का इतिहास काफी अच्छा रहा है. पिछले साल 'सैयारा' जैसी हिंदी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थीं.