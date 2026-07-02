फ्राइडे का ओटीटी लवर्स काफी एक्साइटमेंट के साथ इंतजार करते हैं. क्योंकि शुक्रवार को सिनेमाघरों के साथ ही ओटीटी पर भी नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. इस बार भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ नया है.जी हां फ्राइडे, 3 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज आ ही हैं जिन्हें आप अपने वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लाइनअप चेक कर लेते हैं.

'प्रीतम एंड पेड्रो'

फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी 'प्रीतम एंड पेड्रो' से डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं. गोवा में सेट इस कॉमेडी थ्रिलर की कहानी पेड्रो (अरशद वारसी) और प्रीतम (वीर हिरानी) के इर्द-गिर्द घूमती है. पेड्रो एक अनुभवी, पुराने ख्यालात वाले पुलिस वाले हैं और प्रीतम एक टेक-सेवी हैकर है. दोनों को मिलकर मार्टिन (विक्रांत मैसी) को पकड़ना है, जो एक बहुत माहिर साइबर क्रिमिनल है. इस फिल्म की कास्ट में बोमन ईरानी और मोना सिंह भी शामिल हैं. इसे शुक्रवार, 3 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





मॉलीवुड टाइम्स

मलयालम भाषा की ये साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म विनीत माधवन (नास्लेन) की लाइफ के इर्द -गिर्द घूमती है. उसका सपना मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े हॉरर डायरेक्टर बनना है. लेकिन जैसे-जैसे वह सफलता की ओर बढ़ता है, इंडस्ट्री की राजनीति और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा उसके सपनों को खतरनाक और जुनून की हद तक ले जाने लगती है. इसे 3 जुलाई, फ्राइडे से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे.





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'मुथासी’

केरल-कर्नाटक बॉर्डर पर बसे एक गाxव की कहानी पर बेस्ड 'मुथासी' एक मलयालम लोक-हॉरर सीरीज है. यह कहानी लीला (अखिला भार्गवन) की है, जिसकी ज़िंदगी तब उथल-पुथल हो जाती है जब उसके पति (अमित चकलाक्कल) के घर लौटने पर उनके बेटे श्रीकुट्टन (ओरहान हैदर) में डरावने बदलाव आने लगते हैं. छानबीन के दौरान, लीला को परिवार के एक गहरे राज़ का पता चलता है, जो एक पुराने शैतानी श्राप से जुड़ा होता है. ये 3 जुलाई फ्राइडे से जी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी.





करक्कम

मलयालम सिनेमा की पहली म्यूजिकल हॉरर-कॉमेडी मानी जाने वाली फ़िल्म 'करक्कम' दो युवाओँ की कहानी है. न्यू ईयर की शाम को उनके मजाक के दौरान गलती से अजीबोगरीब आत्माओं का एक समूह आजाद हो जाता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर शुक्रवार, 3 जुलाई से देख सकते हैं.





साइलो सीजन 3

ह्यू होवी की बेस्टसेलिंग ट्रिलॉजी पर बेस्ड मशहूर डिस्टोपियन ड्रामा के नए सीज़न में रेबेका फर्ग्यूसन, जूलियट निकोल्स के रोल में वापसी कर रही हैं. साइलो में लौटने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी पर फ्राइडे, 3 जुलाई से स्ट्रीम कर सकते हैं.





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