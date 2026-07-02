'लॉक अप 1' से 25 करोड़ ले गई थीं कंगना! एक एपिसोड की थी इतनी तगड़ी फीस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लॉक अप' सीजन 1 से 25 करोड़ ले गई थीं कंगना रनौत! एक एपिसोड की थी इतनी तगड़ी फीस

'लॉक अप' सीजन 1 से 25 करोड़ ले गई थीं कंगना रनौत! एक एपिसोड की थी इतनी तगड़ी फीस

Kangana Ranaut: 'लॉक अप सीजन 2' में बतौर गेस्ट नजर आने वाली कंगना रनौत इसके पहले सीजन को होस्ट कर चुकी हैं. आइए जानते हैं कि उन्हें पर एपिसोड कितनी फीस मिलती थी?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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Kangana Ranaut: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ओटीटी पर भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं. चार साल पहले उन्होंने रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 1' को होस्ट किया था. जबकि हाल ही में इसका दूसरा सीजन शुरू हुआ है. हालांकि इस बार शो को फराह खान और रितेश देशमुख मिलकर होस्ट कर रहे हैं. लेकिन, कंगना भी अब शो में नजर आने वाली हैं. इसी बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर लॉक अप सीजन के एक एपिसोड से वो कितनी कमाई कर लेती थीं?

'लॉक अप सीजन 2 में दिखेंगी कंगना

कंगना रनौत ने साल 2022 में लॉक अप सीजन 1 को होस्ट किया था. जबकि अब चार साल बाद दूसरा सीजन आया है. इसकी स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर हो रही है. हाल ही में सामने आए शो के नए प्रोमों में कंगना शो में नजर आ रही हैं और वो इस दौरान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए भी दिखाई दीं. बता दें कि उनकी एंट्री शो में बतौर गेस्ट हो रही है.

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'लॉक अप सीजन 1' से कमाए थे 25 करोड़!

कंगना रनौत की लॉक अप सीजन 1 की फीस को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस की फीस को लेकर दावा किया गया था. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना को एक एपिसोड के लिए मेकर्स करीब 1 करोड़ रुपये तक फीस देते थे. कंगना को शो के लिए टोटल 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

 
 
 
 
 
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राम कपूर पर भड़कीं कंगना रनौत

लॉक अप सीजन 2 की शुरुआत 27 जून से नेटफ्लिक्स पर हुई है. इसमें राम कपूर, आकांक्षा चमोला, शिवांगी जोशी, सुनीता आहूजा और हर्षद चोपड़ा सहित कुल 14 कंटेस्टेंट शामिल हैं. प्रोमो में इनमें से कंगना रनौत राम कपूर पर भड़कती हुई नजर आई थीं. उन्होंने राम कपूर को उनके एटीट्यूड के लिए जमकर लताड़ लगाई.

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कंगना रनौत का वर्कफ्रंट

कंगना के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस हाल ही में फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं. हालांकि 12 जून 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफि पर बुरी तरह पिट चुकी है. अब एक्ट्रेस 'क्वीन 2' में नजर आएंगी जो उनकी हिट फिल्म 'क्वीन' का सीक्वल है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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