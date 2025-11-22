मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन 3' आखिरकार इस शुक्रवार को ओटीटी पर रिलीज़ हुई है. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है. फैंस तीसरे सीजन से काफी इम्प्रेस हैं इसकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं. नए सीज़न में मनोज बाजपेयी, प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, जयदीप अहलावत, निम्रत कौर, श्रेया धनवंतरी और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.

वहीं राज और डीके द्वारा निर्देशित, सीज़न 3 एक एक्साइटिंग टर्न पर खत्म होती है जिसके बाद फैंस ये जानने के लिए बेसब्र हो रहे है कि 'द फैमिली मैन' का चौथा सीजन अब कब आएगा. चलिए यहां पूरी डिटेल जानते हैं.

'द फैमिली मैन' का चौथा सीजन आएगा?

द फैमिली मैन सीज़न 3 की ओपन एंडिंग और बड़े-बड़े क्लिफहैंगर्स इसके सीज़न 4 के आने का हिंट देती हैं. वहीं मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्माता राज निदिमोरु और निर्देशेक राज एंड डीके मनोज बाजपेयी की स्पाई थ्रिलर के चौथे सीजन की प्लानिंग कर रहे हैं. चौथा सीज़न इस सीरीज का आखिरी और फाइनल सीजन बताया जा रहा है और ये सीज़न 3 द्वारा छोड़े गए सभी सवालों के जवाब देगा. गौरतलब है कि शो निर्माताओं ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, हालांकि, 'श्रीकांत' के पर्सनल और प्रोफेशनल मुद्दों से जुड़े क्लिफहैंगर्स कहानी को आगे बढ़ाने की गुंजाइश देते हैं.

'द फैमिली मैन' का चौथा सीजन कब होगा रिलीज?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीज़न 4 की राइटिंग चल रही है और इसकी शूटिंग 2026 के मिड में शुरू होने की उम्मीद है. वहीं अब तक की रिलीज़ टाइमलाइन को देखा जाए तो द फैमिली मैन का सीज़न 1 2019 में आया था. इसके बाद सीज़न 2 2021 में और सीज़न 3 नवंबर 2025 में यह सीरीज़ आमतौर पर लंबे प्रोडक्शन गैप के बाद वापस आती है. अगर प्राइम वीडियो अगले चैप्टर को मंज़ूरी दे देता है, तो द फैमिली मैन का चौथा सीजन साल 2028 के आसपास आ सकता है.

हालांकि ये केवल एक मोटा अनुमान है. फाइनल रिलीज़ विंडो प्रोडक्शन प्लानिंग, कलाकारों के शेड्यूल और प्राइम वीडियो के सीरीज़ को जारी रखने के आधिकारिक फैसले पर निर्भर करेगी.