अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है. अच्छी शुरुआत और शानदार वीकेंड के बाद वीकडेज में इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है?

'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 7वें दिन कितनी की कमाई?

'दे दे प्यार दे 2' जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म के बज को देखते हुए लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार नोट छापेगी. फिल्म की शुरुआत भी अच्छी हुई और क्रिटिक्स के साथ दर्शकों ने भी इस फिल्म की खूब तारीफ की. फिर फिल्म ने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत वीकेंड पर जमकर नोट कमाए.

लेकिन फिल्म के लिए वीकडेज टेस्ट में पास होना मुश्किल हो गया. दरअसल नॉन हॉलीडे पर 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक नहीं खींच पाई इसी के साथ ये फिल्म बंपर कमाई से भी चूक गई. वहीं रिलीज का एक हफ्ता पूरा हो जाने के बाद भी ये फिल्म अपना बजट वसूलने से बेहद दूर है. बता दें कि इसकी लागत 100 करोड़ बताई जा रही है.

इस बीच 'दे दे प्यार दे 2' के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8.75 करोड़ से शुरुआत की थी. इसके बाद इसने दूसरे दिन 12.25 करोड़, तीसरे दिन 13.75 करोड़, चौथे दिन 4.25 करोड़, पांचवें दिन 5.25 करोड़ और छठे दिन 3.5 करोड़ कमाए.

वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 3.05 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'दे दे प्यार दे 2' की 7 दिनों की कुल कमाई अब 50.8 करोड़ रुपये हो गई है.

'दे दे प्यार दे 2' तोड़ने वाली है परम सुंदरी का रिकॉर्ड

'दे दे प्यार दे 2' बेशक बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई नहीं कर पाई है लेकिन ये फिल्म साल की छठी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बनने वाली है. दरअसल ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की परम सुंदरी के लाइफटाइम कलेक्शन 54.85 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) को पीछे छोड़ने से इंचभर दूर है. इसके लिए 'दे दे प्यार दे 2' को 4 करोड़ कमाने की जरूरत है. उम्मीद है कि फिल्म दूसरे शुक्रवार को ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.

2025 की रोमांटिक बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारत का नेट कलेक्शन)