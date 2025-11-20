हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Family Man 3: हर सीजन से पहले क्यों घबराए रहते थे मनोज बाजपेयी? एक्टर बोले- 'मैं अपने काम को हल्के में...'

The Family Man 3: हर सीजन से पहले क्यों घबराए रहते थे मनोज बाजपेयी? एक्टर बोले- 'मैं अपने काम को हल्के में...'

The Family Man 3: ‘द फैमिली मैन’ का तीसरा सीजन बस अब ओटीटी पर रिलीज होने वाला है. उससे पहले मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया की वे इस सीरीज के हर सीजन से पहले नर्वस हो जाते थे.

Updated at : 20 Nov 2025 03:08 PM (IST)
भारत की सबसे फेवरेट स्पाई थ्रिलर सीरीज़, ‘द फैमिली मैन’ अपने तीसरे सीज़न के साथ ओटीटी पर कमबैक करने वाली है. सालों के इंतज़ार के बाद, मनोज बाजपेयी एक बार फिर फैंस के पसंदीदा श्रीकांत तिवारी के किरदार में नजर आएंगे और इस बार, वह सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ते दिखेंगे. हाल ही में एक इंटरव्यू में मनोज ने खुलासा किया कि  ‘द फैमिली मैन’ के हर सीजन को करते वक्त वे काफी नर्वस रहे हैं.

द फैमिली मैन के हर सीजन में नवर्स रहे मनोज बाजपेयी
दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में, मनोज बाजपेयी ने कहा, "मैं अपने काम को हल्के में नहीं लेता. मैं बिना ज़्यादा मेहनत किए कुछ हासिल नहीं कर सकता. मैं बहुत घबराया हुआ इंसान हूं, और अपनी घबराहट मैं अपने निर्देशकों पर डाल देता हूं. मुझे कभी नहीं लगता कि यह आसान है, यही मेरी समस्या है. मैं हर समय पैनिक रहता हूं. मैं हर समय नर्वस रहता हूं."

इस इंटरव्यू में निर्देशक राज निदिमोरू भी मौजूद थे. उन्होंने कहा, "मुझे यह बात बहुत बाद में समझ आई... क्योंकि वह अपनी घबराहट ज़ाहिर नहीं होने देते थे, सेट पर, वह चुटकुले सुनाते और नॉर्मल रहते थे. लेकिन मन ही मन वह सोचते रहते और तनाव में रहते. मुझे इसका एहसास बहुत बाद में हुआ."

मनोज ने हर सीजन में क्रिएटर्स से किरदार की बारीकियां समझीं
मनोज ने बताया कि द फैमिली मैन के हर सीज़न में उन्होंने 20 मिनट तक क्रिएटर्स के साथ बैठकर अपने किरदार की बारीकियों को समझा है. उन्होंने कहा, "शुरुआती दौर में, यह काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है." मनोज ने कहा कि उनके सभी प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही होता है.

द फैमिली मैन 3 कब हो रही रिलीज? 
इस बार, श्रीकांत का मिशन भारत के नॉर्थ ईस्ट में  एक अनजान और नए ख़तरनाक टेरिटिरी में आगे बढ़ता है. सीज़न 3 में मनोज बाजपेयी के श्रीकांत और जयदीप अहलावत के रुक्मा के किरदारों के बीच जबरदस्त मुक़ाबला देखने को मिलेगा. तीसरे सीजन में निम्रत कौर भी दिलचस्प भूमिका में नजर आएंगीं. वहीं द फैमिली मैन 3 मे कई पुराने किरदार भी नजर आएंगें इनमें शारिब हाशमी (जेके), प्रियामणि (सुचित्रा) है. फिलहाल द फैमिली मैन सीज़न 3 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर है और इसी के साथ इसे  21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर दुनिया भर स्ट्रीम कर सकेंगे.

Published at : 20 Nov 2025 03:08 PM (IST)
Manoj Bajpayee Jaideep Ahlawat The Family Man 3
