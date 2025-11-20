सिनेमाघरों में इन दिनों रोमांटिक कॉमेडी से लेकर पीरियड ड्रामा और कोर्ट रूम जॉनर की फिल्में मौजूद हैं. हालांकि इनमें से कुछ ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा पा रही हैं. फिलहाल दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बना हुआ है लेकिन इसी के साथ रिलीज हुई कांथा कमाई के लिए संघर्ष कर रही हैं. वहीं हक सहित कई और फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमजोर हालत में नजर आ रही हैं. चलिए जानते हैं बुधवार को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है?

‘दे दे प्यार दे 2’ ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

अंशुल शर्मा की पारिवारिक कॉमेडी फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इस रोमांटिक कॉमेडी को रिलीज हुए एक हफ़्ता पूरा होने वाला है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को, बॉक्स ऑफिस पर अपने छठे दिन, फिल्म ने 3.5 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इसका 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 47.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'कांथा' ने बुधवार को कितनी की कमाई?

सेल्वमनी सेल्वराज द्वारा निर्देशित दुलकर सलमान की लेटेस्ट रिलीज़ 'कांथा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने छठे दिन मामूली मंदी दर्ज की. अपने पहले पांच दिनों में 17.50 करोड़ रुपये की अच्छी कमाई करने के बाद, फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को सभी भाषाओं में 1.60 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 19.10 करोड़ रुपये हो गया है.

'हक़' ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

'हक़' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. इस फिल्म के लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रहा है. जिसकी वजह से यह कोर्टरूम ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक अंत की ओर बढ़ रही है. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'हक़' ने रिलीज के 13वें दिन बुधवार को 35 लाख रुपये की कमाई की. इसी क साथ इसका 13 दिनों की कुल कलेक्शन 18.10 करोड़ रुपये हो गया है.

'द गर्लफ्रेंड' ने दूसरे बुधवार कितना कलेक्शन किया?

रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी की तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार गिरावट का सामना कर रही है. कई भाषाओं में रिलीज़ होने के बावजूद, फिल्म अभी तक 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं छू पाई है. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 'द गर्लफ्रेंड' ने 13वें दिन 0.29 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 16.64 करोड़ रुपये हो गई है.