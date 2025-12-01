आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ‘थामा’ साल, 2025 की दिवाली की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की इस पांचवी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. ऐसे में जो लोग इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे वे अब इसे घर बैठे आराम से देख सकेंगे. उससे पहले जान लेते हैं कि ये ओटीटी पर कह और कहां रिलीज हो रही है.

‘थामा’ ओटीटी पर कब और कहां हो रही रिलीज?

हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’ ने दर्शकों को सिनेमाघरों में खूब एंटरटेन किया था. वहीं 21 अक्टूबर को थिएटर में आने के बाद ये ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इसका डिजिटल अराइव दो फेज़ में है. दरअसल पहले ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 2 दिसंबर, 2025 को रेंट पर अवेलेबल हो जाएगी. इसके प्राइम वीडियो सब्सक्राइबर्स इसे 16 दिसंबर, 2025 से फ्री में देख सकेंगे.

कैसी रही थी‘ थामा’ की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

दिवाली की छुट्टियों में थिएटर में लगी यह फ़िल्म फ़ाइनेंशियल तौर पर बहुत बड़ी हिट रही. घरेलू बाजार में 147.14 करोड़ रुपये और इंटरनेशनल मार्केट में 21.94 करोड़ के साथ, ‘थामा’ ने 18 नवंबर, 2025 तक लगभग 169.08 करोड़ कमाए हैं. अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स के साथ सचिन-जिगर के साउंडट्रैक ने फ़िल्म की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है.

थामा’ स्टार कास्ट और क्रू

बता दें कि 'थामा’ में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अहम रोल प्ले किया है. इसे नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने लिखा है और दिनेश विजान और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है, फिल्म में सचिन-जिगर का म्यूजिक है.

फिल्म की कहानी आयुष्मान खुराना के किरदार आलोक गोयल, के इर्द गिर्द घूमती है जो दिल्ली में जर्नलिस्ट है. उसे एक रहस्यमयी बेताल, तड़का (रश्मिका मंदाना स्टारर) बचाती है. इस दौरान उन्हें बेरहम बेतालों के लीडर, यक्षसन (नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी) का सामना करना पड़ता है. परेश रावल ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाया है. थामा हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का मिक्स है, जो MHCU फ्रैंचाइज़ी के सोशल सटायर और इंडियन फोकलोरेसी की थीम को फॉलो करता है.