विभु पुरी द्वारा निर्देशित, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर 'गुस्ताख इश्क' इस शुक्रवार, 8 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों रिलीज़ हुई. 1990 के दशक में सेट की गई इस फिल्म की कहानी खूबसूरती से कविता और पुरानी यादों में लिपटी हुई है. हालांकि ये फिल्म दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही है. इसकी शुरुआत को ठंडी हुई थी. वहीं ओपनिंग वीकेंड पर भी ये फुस्स साबित हुई है. जानते हैं 'गुस्ताख इश्क' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'गुस्ताख इश्क' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

'गुस्ताख इश्क' का बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन की इंटेंस रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में से क्लैश हुआ है. जहां धनुष स्टारर फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही छप्परफाड़ कमाई कर रही है और ये तीन दिन में 50 करोड़ के पार हो चुकी है.. वहीं 'गुस्ताख इश्क' की शुरुआत ही फिकी हुई थी. मेकर्स को उम्मीद थी की ये ओपनिंग वीकेंड में ग्रोथ दिखाएगी. लेकिन इसके कलेक्शन में दूसरे दिन से ही गिरावट देखी जा रही है, और तीसरे दिन तो ये और ज्यादा दी का शिकार हो गई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'गुस्ताख इश्क' ने रिलीज के पहले दिन 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन, शनिवार को इसकी कमाई में 10 फीसदी की गिरावट आई और इसने 45 लाख का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'गुस्ताख इश्क' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को महज 21 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ 'गुस्ताख इश्क' की तीन दिनों की कुल कलेक्शन अब 1.16 करोड़ रुपये हो गया है.

'गुस्ताख इश्क' के लिए आधा बजट निकालना भी मुश्किल

कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, फातिमा सना शेख और विजय वर्मा स्टारर रोमांटिक ड्रामा 25 करोड़ के बजट में बनी है. तीन दिनों में इस फिल्म के मेकर्स अनुमानित लागत का महज 1% ही वसूल कर पाए हैं. फिल्म की तीन दिनों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखने के बाद इसका अपना बजट तो दूर 10 करोड़ कमाना भी मुश्किल लग रहा है. इसी के साथ ये भी साल 2025 की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल होती नजर आ रही है.